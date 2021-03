Marta è stata estubata ed è cosciente: "Voglio vedere mamma e papà"

Marta Novello è stata estubata questa sera all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. È cosciente e ha parlato con i genitori. "Voglio vedere mamma e papà": queste sono state le sue prime parole. La studentessa di 26 anni correva in una tranquilla zona residenziale vicino a Mogliano Veneto due pomeriggi fa, quando è stata attaccata da un ragazzino di 15 anni che l'ha accoltellata.

Come sta Marta Novello, la ragazza accoltellata a Mogliano Veneto

Ieri pomeriggio la 26enne aggredita brutalmente in via Marignana mentre faceva jogging era stata sottoposta ad una delicata operazione chirurgica alle braccia, uno dei punti colpiti a coltellare dalla furia del suo aggressore, oltre a torace, addome e perfino il viso. Le condizioni erano stabili ma si iniziavano ad intravedere alcuni timidi segnali di speranza. Nel pomeriggio di oggi è arrivata la notizia tanto attesa.

Il 15enne arrestato per tentato omicidio, assistito dall'avvocato Matteo Scussat, sarà probabilmente interrogato venerdì prossimo dal magistrato della Procura per i minori di Venezia, Giulia Dal Pos. Il giovane, stando a quanto riferito al suo legale, avrebbe chiesto informazioni sulle condizioni della ragazza, spiegando che voleva semplicemente rapinarla. Dagli investigatori trapela intanto una smentita circa l'eventuale stato psicofisico alterato del 15enne che non sarebbe stato sotto effetto di droghe.

Si scava per trovare un legame tra i due, aggressore e aggredita: per questo motivo i carabinieri dell'Arma hanno sequestrato a casa del 15enne il suo smartphone ed il suo pc portatile.