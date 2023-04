Prende a martellate l'ex fidanzata e la cognata, poi si suicida

Dramma a Vignole, frazione di Arco (Trento), nelle prime ore di giovedì 6 aprile. Un uomo ha aggredito due donne e poi si è tolto la vita. La chiamata con la richiesta di intervento è arrivata intorno alle 4.40 di giovedì mattina. Dalle prime informazioni trapelate, pare che l'uomo abbia aggredito con un martello la sua ex compagna e la sorella di lei, di 55 e 56 anni. Poi il suicidio.

Sul posto sono arrivati i carabinieri e il personale sanitario con l'ambulanza, oltre ad un elicottero con l'équipe medica d'emergenza. Entrambe le donne sono state trasportate in ospedale, una in gravissime condizioni. Sono ora ricoverate in prognosi riservata all'ospedale Santa Chiara di Trento.

Le indagini su quanto accaduto sono in corso, per fare chiarezza sulla dinamica e sul movente.