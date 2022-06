Prende a martellate la moglie, la crede morta e si toglie la vita

Litiga in casa con la moglie e poi la colpisce con un martello in testa, più volte. Dopo, credendola morta, è fuggito e si è suicidato. E' accaduto all'alba di oggi 20 giugno a Filottrano, nell'anconetano.

Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato la furia dell'uomo, 52 enne di origine moldava. A dare l'allarme è stata proprio la moglie, 50enne anche lei moldava, che è stata trovata in strada sanguinante dopo essere stata presa a martellate in testa dal marito. Alcuni passanti hanno subito allertato il 118: sul posto l'eliambulanza, l'automedica ed un'ambulanza della Croce Gialla di Santa Maria Nuova. La donna è stata portata in ospedale con profonde ferite alla nuca, ma non è in pericolo di vita.

Dopo la segnalazione, i carabinieri del posto, coordinati dalla Compagnia di Osimo, erano alla ricerca dell'uomo per arrestarlo per tentato omicidio, quando lo hanno trovato morto all'interno dell'azienda dove lavorava come operaio. Il 52enne si è tolto la vita probabilmente perché credeva di aver ucciso la moglie. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Filottrano ed Osimo.