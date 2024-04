Vede la sua ex con un nuovo fidanzato. Delirio in strada: martellate in testa

Un'aggressione brutale, davanti a tutti in strada. Un uomo ha colpito con un martello l'attuale fidanzato della sua ex compagna, procurandogli gravissime lesioni al cranio. Per questo un 36nne albanese è stato arrestato a Prato dai carabinieri: l'accusa è di tentato omicidio. È successo in via Galcianese. I motivi sarebbero passionali: dopo averli visti passeggiare insieme, l'aggressore si è scagliato con violenza contro un altro uomo, un maghrebino di 33 anni, che è il nuovo compagno della donna.

Solo l'intervento di una pattuglia del reparto radiomobile dei carabinieri di passaggio in servizio di perlustrazione ha impedito che si consumasse un omicidio. I militari in quel momento stavano transitando in via Galcianese e hanno visto un uomo che perdeva sangue dalla testa e stava tentando di scappare da un altro che lo inseguiva con un martello tra le mani.

La pattuglia è intervenuta e chiesto subito i soccorsi, arrestando l'aggressore armato. Il 36enne è attualmente ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Careggi.