Lo sfogo di Martina: "Non mi assumono perché trans, temono di perdere clienti"

Un noto locale del centro non l'aveva richiamata dopo la prova. Un altro temeva di perdere clienti. Non le davano lavoro perché trans, ma Martina Floris, nata Gabriele, ora può sorridere: "Ho ricevuto due offerte di lavoro a Cagliari. Sono felicissima, perché è assurdo che nel 2023 si venga ancora valutati - e scartati - per il genere e non per il curriculum e le proprie competenze. Servirebbe un cambio culturale", dice la 21enne di Carbonia all'Unione Sarda. Un contratto stagionale in uno dei chioschi sulla spiaggia del Poetto e un tirocinio in un bar di via Dante: valuterà.

Il suo sfogo su Facebook aveva fatto il giro dei social. Un cammino di transizione portato avanti con coraggio nonostante i tanti, troppi ostacoli e pregiudizi: "Sono infinitamente grata a chi mi ha dato questa possibilità, ma ho anche la consapevolezza che decidere di cambiare sesso ti porta a scontrarti quotidianamente con la cattiveria e l’ignoranza di chi giudica senza sapere. Avrò vinto davvero la battaglia quando non sarà più necessario giustificarsi per il proprio orientamento sessuale e difendersi dai giudizi e dalle cattiverie della gente", dice oggi la ragazza.

Lo sfogo su Facebook

"Qualche settimana fa - aveva raccontato il 25 aprile su Facebook Martina - una mia cara amica mi ha proposto di fare una prova nel locale dove lei attualmente lavora (un locale che fa aperitivi al centro di Cagliari, non posso citare il nome per ovvi motivi). Io ovviamente accetto, chiedendole diverse volte se avesse per caso specificato al proprietario che io sono una ragazza transgender (quindi immaginate quanto io sia OLTRE e mi metta sempre TROPPI problemi). Lei mi dice "Sisi certo stai tranquilla, lo sanno e non è un problema perché sono tutti aperti mentalmente, ti troverai benissimo". Io contenta di ciò vado a fare la mia prova con il mio miglior sorriso, termina la prova, va tutto ok, piaccio, loro piacciono a me".

"Fatto sta - continua - che non vengo ricontattata, un po' strano dato che sono piaciuta, passano due settimane e non contenta di questo dilemma decido di chiedere a questa mia amica il perché. Beh lei ammette a malincuore che io non sono stata assunta non perché non sia piaciuta lavorativamente, ma perché donna trans e quindi giudicata, in più che sono arrivate delle "lamentele" da parte dei clienti quindi il proprietario ha deciso di non chiamarmi. Lasciamo tutto, perché è incommentabile, sapete cosa mi dispiace di più a me? Che un’altra volta, nel 2023, sia stata più forte la paura di perdere clienti per il pregiudizio e il pregiudizio che il bisogno di personale in gamba (non per vanità, però se son piaciuta un motivo ci sarà)".

"Non voglio mai più sentire che le donne trans sono tutte mig***te"

"Non voglio mai più sentire - dice Martina sui social - che le donne trans sono tutte mig***te, perché si, molte scelgono di fare quel mestiere, altre (come me) NO, e sopratutto ce ne sono ancora altre che sono spinte a farlo se vogliono campare perché la società non le fa lavorare perché trans. Italia, non ci siamo. Io probabilmente non farò mai la prostituta, perché grazie al cielo ci sono tantissimi locali in cui non è questo lo spirito, però il mio pensiero oggi va a coloro che portate dalle porte chiuse in faccia (ingiuste perché classiste) hanno preso quella strada obbligata", conclude la ragazza.

Una piccola storia quella di Martina Floris che, chissà, potrà accendere un faro sui diffusi comportamenti transfobici e discriminatori nei confronti di chi cerca di crearsi tra tante difficoltà una vita normale.