Martina Mazza, la giovane madre uccisa da un'auto in fuga dai carabinieri a 150 all'ora

Si chiariscono i dettagli del gravissimo incidente stradale avvenuto a pochi chilometri dal centro di Pesaro, sulla Montelabbatese nelle vicinanze di Villa Ceccolini, ieri domenica 25 giugno. Lo schianto violentissimo è stato causato da un'auto che non si era fermata all'alt dei carabinieri.

Nella fuga è stata travolta un'altra incolpevole vettura. Due i morti. La 32enne deceduta nell'incidente, che si trovava sulla Fiat 500L travolta dalla Bmw, si chiamava Martina Mazza, era di Vallefoglia. Il conducente della Bmw in fuga dai carabinieri, anch'egli morto nello schianto, si chiamava Sultan Ramadani, 27enne di origine macedone, residente a Sant'Angelo in Vado.

Altre tre persone sono rimaste ferite in modo serio ma non sono in pericolo di vita. La dinamica, da confermare con esattezza, sarebbe la seguente. La potente Bmw con a bordo due persone non si è fermata all'alt dei carabinieri ed è riuscita a far perdere le proprie tracce. L'auto dei carabinieri ha mollato la presa nell'inseguimento per l'eccessiva velocità della Bmw. Tuttavia la fuga è drammaticamente finita dopo pochi chilometri perché la Bmw ha centrato un'auto che proveniva nel senso opposto di marcia, uccidendo la 32enne che era a bordo.

L'urto ha scaraventato l’incolpevole vettura nel fossato, a una distanza di almeno 10/15 metri dal punto dell’impatto avvenuto interamente sulla corsia di marcia della 500. Lo schianto sarebbe avvenuto a oltre 150 km/h orari, secondo i quotidiani locali, nessun segno di frenata sull'asfalto. I feriti sono la sorella della 32enne e un amico sulla 500L, e il passeggero della Bmw, un cittadino albanese. Nel frontale una delle macchine si è ribaltata e ha preso fuoco. I feriti sono stati trasportati in elisoccorso all'ospedale di Ancona.

Martina Mazza, separata, con casa a Montecchio, lascia un bambino di 5 anni. Ieri pomeriggio l'aveva portato dai nonni per andare a fare una passeggiata a Pesaro con la sorella e un amico. Ha trovato una morte atroce.

