Picchiata e sfregiata: condannato l'ex fidanzato (ma sconterà la pena ai domiciliari)

Sconterà la pena ai domiciliari l’ex fidanzato di Martina Mucci, la barista 33enne di Prato che nel febbraio del 2023 è stata picchiata e sfregiata al volto mentre rientrava a casa dal lavoro. Per il tribunale di Prato Emiliano Laurini è il mandante della spedizione punitiva. Il movente: la gelosia. Come aveva sostenuto la ragazza davanti ai pm non era la prima volta che accadeva una cosa del genere, il buttafuori di 42 anni lo aveva fatto anche con altre donne.

La sentenza

Emiliano Laurini è stato condannato con rito abbreviato a 9 anni di reclusione per i reati di sfregio, lesioni gravi, maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto disposto dal giudice Marco Malerba il 42enne, in carcere da più di un anno, potrà scontare il resto della pena agli arresti domiciliari nella casa di suo padre, nel sud della Toscana.

Condannati anche Mattia Schininnà e Kevin Mingoia. Il primo a 4 anni per aver fatto da tramite fra il mandante e i picchiatori, che avrebbero accettato il 'lavoro' in cambio di poche centinaia di euro. Il secondo a 6 anni e 8 mesi per aver partecipato fisicamente alla spedizione, con un altro ragazzo minorenne che si trova attualmente in comunità. Frequentavano tutti la stessa palestra a Scandicci, in provincia di Firenze.

La procura aveva chiesto per Laurini una condanna a otto anni e sei mesi di reclusione. "Sono stanca - ha detto Martina Mucci dopo la lettura della sentenza - i processi sono stati un'esperienza molto dura e preferisco non commentare per ora".