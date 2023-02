Martina, la barista pestata da due uomini mentre tornava a casa: "Volevano sfregiarmi"

Pestata a sangue mentre rincasava. La vittima della bieca violenza è Martina Mucci, una barista di 28 anni malmenata nella notte tra il 20 e il 21 febbraio nel quartiere Pietà di Prato. La giovane ha mostrato davanti alle telecamere i segni del pestaggio subito. Chi l'ha picchiata le ha rotto i denti e il setto nasale procurandole anche un taglio al volto e un vistoso ematoma sull'occhio.

Con il passare delle ore è diventato sempre più chiaro che la giovane è rimasta vittima di un agguato premeditato. Una vera e propria "spedizione punitiva". Ma ordinata da chi? Secondo 'La Nazione' le indagini potrebbero essere vicine a una svolta. Gli inquirenti stanno indagando sulla vita sentimentale della ragazza e hanno sentito da amici e conoscenti. Al momento però non si sa molto altro.

Il racconto della vittima: "Buttata a terra e presi a pugni"

Come detto la 28enne ha scelto di coraggiosamente di mostrare i segni delle botte ripercorrendo quei terribili momenti: "Lunedì notte sono tornata a casa dopo il lavoro, ho parcheggiato la macchina vicino al cancello di casa e sono entrato nel portone che si chiude a molla e quindi ha una chiusura più lenta di quelli classici. Subito dopo - ha detto la barista - ho sentito dei forti passi avvicinarsi e sono entrati due uomini incappucciati e vestiti di scuro. Mi hanno buttato a terra iniziando a riempirmi di cazzotti sulla testa e in bocca fino a rompermi i denti. Hanno tirato fuori delle lamette e hanno iniziato a tagliarmi il viso, io cercavo di urlare in tutti i modi per farmi sentire da qualcuno. Dopo non so quanto tempo qualcuno ha acceso le luci del palazzo" e "i due aggressori sono andati via prendendo la borsa".

Inizialmente si era pensato a una rapina, ma con il passare delle ore questa ipotesi è diventata via via meno credibile. Martina è stata picchiata da qualcuno che voleva farle del male e che forse la conosceva. "Non è stata una violenza fisica, sessuale - ha raccontato la ragazza a Toscana Tv – volevano sfregiarmi, è stato un accanimento, è come se mi volessero rovinare il viso e in parte ci sono riusciti. Ho i denti tutti rotti, un buco sulla testa e un ematoma su un occhio. Non ho fatto niente per meritarmi questo – ha aggiunto la 28enne tra le lacrime – non riesco proprio a capire".