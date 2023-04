Martina, la barista sfregiata per gelosia: coinvolto anche un ragazzino di 16 anni

C'è anche un ragazzino di sedici anni coinvolto nell'agguato a Martina Mucci, la cameriera di 29 anni che nella notte fra il 20 e il 21 febbraio scorso a Prato è stata aggredita e sfregiata. Secondo gli inquirenti si è trattato di una spedizione punitiva architettata per gelosia dall'ex fidanzato con due complici. Ex e presunti complici sono stati arrestati nei giorni scorsi ma oggi 27 aprile un ragazzino si è presentato con i genitori e il suo avvocato in questura a Prato. Il sedicenne, secondo quanto appreso, avrebbe reso dichiarazioni spontanee in merito al suo presunto coinvolgimento nell'aggressione. È stato poi denunciato. Del caso si occupa la procura di Prato ma dopo le dichiarazioni rese dal sedicenne, un fascicolo è stato aperto dalla procura dei minori di Firenze.

Col sedicenne si chiuderebbe così il quadro attorno a quella tragica sera. Mucci è stata assalita da due sconosciuti mentre rincasava di notte dopo il lavoro, erano circa le 2 del mattino del 21 febbraio. L'ex fidanzato è considerato dagli inquirenti il mandante dell'aggressione, mentre gli altri due arrestati sarebbero un intermediario e uno dei due aggressori. Il sedicenne potrebbe essere l'altro. Secondo gli investigatori avrebbero agito in cambio di poche centinaia di euro.

Ci sono "intercettazioni esplicite", aveva detto il pm quando sono scattati i primi tre arresti e sembra che le persone assoldate abbiano compiuto "analoghe azioni in provincia di Firenze". Un caso sarebbe già accertato, mentre un altro sarebbe in fase di accertamento e riguarda una donna picchiata che si è fatta curare al pronto soccorso di Torre Galli (Firenze) ma di nessuno di questi episodi, al momento, risultano accusati formalmente gli arrestati.