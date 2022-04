La tredicenne morta dopo avere mangiato un panino, le domande senza risposta

Ci sarà un'indagine per capire cosa è accaduto a Martina Quadrino, la tredicenne morta giovedì sera in seguito a un malore a Fondi dopo aver mangiato un panino con il salame. La Procura di Latina ha aperto un fascicolo a carico di ignoti.

Per accertare le cause della tragedia, i pm hanno disposto l'autopsia sulla salma, affidata alla dottoressa Maria Cristina Setacci, che si è svolta sabato pomeriggio. I carabinieri hanno ricostruito le ultime ore della ragazzina, per verificare se abbia potuto assumere cibi o bevande che possano aver contribuito a causarne la morte.

Il panino con le amiche, poi il malore

Martina ha appena mangiato un panino con il salame quando inizia a stare male. Così saluta le amiche e torna a casa. In pochi istanti la situazione precipita: non riesce a respirare. I genitori chiamano i soccorsi, ma quando i medici arrivano non possono fare nulla per lei. Le indagini si snodano su due piani: da un lato capire cosa ha mangiato, come è stato preparato il cibo, dall'altro accertare se avesse qualche allergia.

"Nuove indagini"

"La complessità dell'accertamento richiesto al medico legale non permette allo stato di avanzare ipotesi certe sulla causa che ha portato al decesso di Martina - spiega la Procura in una nota - essendo necessario a tal fine attendere l'esito di esami e accertamenti che la dottoressa Setacci ha avviato a seguito dell'espletamento dell'autopsia".