"Regaliamo a Martina un futuro": la raccolta fondi per la figlia di Fabry e Vale, morti davanti ai suoi occhi

Ha colpito l'Italia intera il drammatico incidente sul Monte Vareno. Mobilitazione social molto concreta per garantire alla piccola una vita "felice esattamente come i due genitori avrebbero voluto che fosse". In 24 ore sono stati raccolti circa 60mila euro

Lei è scivolata su una lastra di ghiaccio ed è caduta in un dirupo e lui, nel tentativo di salvarla è precipitato nel vuoto per centinaia di metri davanti alla loro figlia di cinque anni. Ha colpito l'Italia intera il drammatico incidente sul Monte Vareno (Valle Camonica) di 48 ore fa. Valeria Coletta, 35 anni, e il compagno di 40, Fabrizio Martino Marchi, entrambi milanesi, hanno perso la vita durante quella che doveva essere una tranquilla gita domenicale.

La raccolta fondi su GoFundMe per la piccola Martina

La piccola, che ha visto i genitori precipitare, è stata subito protetta dagli amici di famiglia presenti e dai soccorritori. Poi è stata affidata alle cure e all'amore dei suoi nonni. Il pensiero di tanti è andato a lei, a come supportarla ora e sempre. Alcuni conoscenti hanno lanciato una raccolta di fondi per il suo futuro. "Un percorso di vita interrotto da un tragico incidente - si legge nell'appello su GoFundMe, piattaforma di crowdfunding - due vite spezzate all'improvviso senza un motivo, che lasciano un vuoto incolmabile. Fabry e Vale stavano costruendo, programmando e progettando un futuro radioso per la loro famiglia e la loro bambina, Martina".

"Questa raccolta nasce per continuare a perseguire la missione di vita di Fabry e Vale, regalare a Martina un futuro felice esattamente come i due genitori avrebbero voluto fosse. Tutto il ricavato verrà devoluto alla famiglia ed utilizzato per sostenere la figlia della coppia, Martina, nel suo percorso di vita. Servirà per aiutarla ad avere il miglior supporto per affrontare questa situazione ed un futuro migliore. L'invio della somma sarà documentato e postato sui social, così da dimostrare la buonafede di questa raccolta nata velocemente per far fronte a questa triste tragedia".

In 24 ore sono stati raccolti circa 60mila euro. Quasi 1.500 persone hanno dato il loro contributo, piccolo o grande che sia.

"Nessun contributo economico potrà lenire il dolore"

La persona che ha lanciato la raccolta fondi racconta pubblicamente il suo legame con le vittime di questa immane tragedia. "Ho conosciuto Valeria e Fabrizio quasi 10 anni fa ed è stato un rapporto che è cresciuto giorno per giorno, fino al momento in cui le nostre famiglie si sono ampliate ed abbiamo avuto due bambine che sono cresciute insieme e si sono legate sempre di più. Fabrizio e Valeria sono stati due figure di riferimento nella mia vita e mi hanno aiutata in molti momenti difficili. Hanno preso a cuore mia figlia come fossero degli zii e mi hanno protetta e sostenuta sempre. Sono diventati amici, confidenti, famiglia, e sarebbero stati a breve i miei testimoni".

"Nel corso degli anni ho conosciuto ogni membro della loro famiglia e sono sicura che Martina sarà circondata da Amore nella sua crescita. Questa raccolta fondi nasce dalla più limpida delle motivazioni, la volontà di aiutare Martina nella sua crescita e dalla consapevolezza che la coppia avrebbe fatto lo stesso per proteggere mia figlia".

"Seppur un contributo economico non possa lenire il dolore di una simile tragedia - continua - poter contribuire ad alleviare qualsiasi preoccupazione economica è tutto ciò che tutti noi possiamo fare e desiderare per la famiglia travolta da questo dramma. I fondi saranno devoluti alla nonna paterna che da sempre, per vicinanza, ha assistito a tutte le dinamiche famigliari e ha contribuito costantemente alla crescita di Martina conoscendo alla perfezione tutte le sue esigenze. Vorremmo che i fondi fossero utilizzati liberamente dalla famiglia per tutte le necessità ed il sostentamento di Martina e verranno trasferiti tramite bonifico direttamente al beneficiario".

L'incidente in montagna

Valeria Coletta e Fabrizio Martino Marchi stavano percorrendo con la figlia e due amici un sentiero nel territorio comunale di Angolo Terme che porta al Salto degli sposi, un belvedere a dieci minuti a piedi dal Passo della Presolana.

In serata sarebbero dovuti tornare tutti a Milano. Immediati i soccorsi, sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, di Brescia e di Darfo, di cui una del nucleo speleo alpino fluviale, il soccorso alpino, ma per i due non c'è stato nulla da fare; sono stati recuperati senza vita. In base alle informazioni disponibili la donna è scivolata nei pressi di un canale che si sarebbe creato negli ultimi giorni per via delle nevicate e di una slavina. L'uomo nel tentativo di salvare la donna è precipitato.