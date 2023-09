Strage di Alessandria, tanti dubbi sul movente di Martino Benzi: "Siamo rovinati e la colpa è soltanto mia"

Una persona "normalissima". Un uomo "tranquillo". Così parlano tutti coloro che lo conoscevano. Il movente potrebbe essere tutto tra quelle scarne righe: due differenti biglietti trovati ieri dai carabinieri, uno in una tasca nei pantaloni indossati dall’ingegnere e l'altro sul tavolo della cucina dell’appartamento di via Lombroso. La strage di Alessandria, nella quale Martino Benzi ha sterminato la famiglia, prima di farla finita, è ancora un giallo incomprensibile. Cosa ha trasformato un riservato padre, marito e genero in un omicida di inaudita freddezza?

Strage Alessandria: cosa ha trasformato Benzi in un killer glaciale?

L'ingegnere di 67 anni ha ucciso a coltellate la moglie Monica Berta, di 55 anni, e il figlio Matteo Benzi, di 17 anni. Poi s'è lavato, cambiato d'abito, ed è andato a sgozzare con un rasoio la suocera Carla Sciffo, di 78 anni, nel giardino della casa di riposo in cui andava a farle visita ogni giorno. Infine, si è suicidato, colpendosi prima con il coltello e dopo pochi istanti con lo stesso rasoio.

Una coppia unita, una famiglia "perfetta", dice chi li conosceva. I computer del killer sono protetti dalle password: forse è lì a verità, il movente potrebbe non essere prettamente economico. Nei biglietti si leggono espressioni come "siamo rovinati". Capire cosa intendesse Benzi non è immediato, impossibile giungere a conclusioni affrettate. Le indagini sono solo all'inizio. Per comprendere se l'aspetto economico sia stato preponderante nello scatenare la ferocia dell'uomo, servono analisi sui conti correnti e controlli coordinati con l'Agenzia delle Entrate.

Il biglietto: "Siamo rovinati, e la colpa è soltanto mia"

"Siamo rovinati e la colpa è soltanto mia", ha scritto Martino Benzi nel biglietto lasciato sul tavolo della cucina di quell'appartamento in cui sono stati trovati i corpi senza vita di moglie e figlio. "Torna il tema della paura del futuro. Del buon nome da difendere, e la necessità di sterminare tutti quelli a cui era più legato perché nessuno soffrisse a causa di un errore commesso in buona fede", scrive oggi Lodovico Poletto sulla Stampa.

La tragedia ha spazzato via una famiglia che viene definita riservata e schiva. Gli inquirenti stanno cercando di capire nel circolo di conoscenze dei Benzi quale fosse il pericolo che potesse spaventare a tal punto l'ingegnere da portarlo a togliere la vita anche ai suoi affetti più cari, quais che quella situazione di "pericolo" potesse avere ripercussioni anche su moglie, figlio e suocera.

La città piemontese si è chiusa in un rispettoso silenzio. Due fiori e un biglietto sono stati appesi al cancello dell'Istituto tecnico Volta, nel quale Matteo frequentava il quarto anno: "Ciao Matteo, il tuo banco sarà vuoto, ma qui, tra noi, tu avrai per sempre il tuo posto".

