Due minorenni sono stati arrestati per la scomparsa di Marzia Capezzuti

Due persone sono state arrestate in merito alla scomparsa di Marzia Capezzuti, la 29enne originaria di Milano, scomparsa il 7 marzo di un anno fa, la sera del suo compleanno, Pontecagnano Faiano (Salerno). A fine ottobre era stato ritrovato il corpo in un casolare abbandonato: sul cadavere - su cui sono in corso accertamenti dei periti - i segni che indicano uno strangolamento.

Per omicidio sono state indagate 7 persone, tra cui la sorella minorenne dell’ex fidanzato di Marzia. I contorni dell'omicidio hanno fatto emergere una ricostruzione che se confermata sarebbe agghiacciante. Marzia Capezzuti era ospite della famiglia dell’ex fidanzato dove aveva continuato a viverci anche dopo la morte del suo compagno.

Secondo l'ipotesi di chi indaga Marzia sarebbe stata picchiata, maltrattata e abusata dalla famiglia che la ospitava solo per ricevere i soldi della pensione. Benché 29enne percepiva una pensione di oltre mille euro per una patologia cognitiva che la affliggeva. Soldi che sono stati prelevati dal bancomat anche dopo la sua scomparsa. Oggi la svolta con i due arresti su ordinanza del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario e per i minorenni di Salerno su richiesta della rispettive procure.

Secondo quanto ricostruito da "Chi l'ha visto?", il programma in onda su Rai3 che da tempo segue la vicenda, la 29enne sarebbe stata vittima ripetutamente di percosse.

