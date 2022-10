Marzia Capezzuti: la ragazza scomparsa e il cadavere trovato nel bosco

Il cadavere in avanzato stato di decomposizione di una donna è stato ritrovato dai carabinieri nel pomeriggio di martedì 25 ottobre nei pressi di un casolare situato nel bosco "San Benedetto" tra Pontecagnano Faiano e Montecorvino Pugliano, comuni in provincia di Salerno. Sarà il test del dna a stabilire se si tratta del cadavere di Marzia Capezzuti, la 29enne originaria di Milano scomparsa in quelle zone il 7 marzo 2022, il giorno prima del suo compleanno.

Il riserbo degli inquirenti, vista la delicatezza del caso, è massimo, tanto che nella giornata di ieri non è stata emessa nessuna nota ufficiale dalla procura. Una conferma della volontà da parte degli inquirenti di fornire un quadro certo della situazione solo ad identificazione avvenuta. Da anni Marzia Capezzuti si era trasferita in provincia di Salerno dalla famiglia del compagno Alessandro, morto nel 2019. Anche dopo il decesso del fidanzato, la 29enne è rimasta a Pontecagnano.

Sulla vicenda la procura di Salerno, che indaga per omicidio e occultamento di cadavere, mantiene il più stretto riserbo. Ad oggi sono cinque le persone iscritte nel registro degli indagati, accusate di omicidio e occultamento di cadavere. Secondo quanto ricostruito da "Chi l'ha visto?", il programma in onda su Rai3 che da tempo segue la vicenda, in passato la 29enne sarebbe stata vittima di percosse.