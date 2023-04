Marzia Capezzuti scomparsa e poi trovata morta nel casolare: c'è la svolta, cosa sappiamo

Torturata, maltrattata, uccisa per la pensione di invalidità. Questo il tragico destino che sarebbe toccato a Marzia Capezzuti, la 29enne di Milano sparita l’8 marzo 2022 (suo compleanno, ndr) da Pontecagnano Faiano (Salerno) dove si era trasferita per stare col fidanzato e dove era rimasta dopo la morte di lui. I resti della ragazza sono stati ritrovati solo il 25 ottobre scorso in un casolare tra le colline di Pontecagnano Faiano e Montecorvino Pugliano.

Un uomo e una donna - marito e moglie - e un minorenne sono stati arrestati dai carabinieri di Salerno. Il quadro che emerge è terribile: sembra che la giovane sia stata assassinata e il corpo occultato per permette agli aguzzini di incassare al suo posto il sussidio che riceveva per via della condizione di estrema fragilità.

La storia di Marzia inizia quando conosce Alessandro e lo raggiunge a Pontecagnano per vivere con lui e la sua famiglia. Nel 2019 il giovane muore, ma Marzia resta nella sua casa. Poi la giovane scompare nel nulla. Anche la trasmissione di Rai3 "Chi l'ha visto?" si occupa del suo caso, raccoglie gli appelli della famiglia di lei e intervista anche i parenti del fidanzato. I resti di un corpo, identificati con l'esame del dna, vengono trovati a ottobre scorso in un casolare di Santa Tecla, nel comune di Montecorvino Pugliano. Sul cadavere c’erano segni di strangolamento.

È la trasmissione di Raitre ad annunciare per prima che la procura salernitana aveva aperto un fascicolo d'inchiesta indagando proprio alcuni familiari del fidanzato. Secondo l'accusa, Marzia sarebbe stata segregata in casa e avrebbe subito continue violenze. Poi l'omicidio per incassare la sua pensione di invalidità. Proprio durante una puntata di "Chi l'ha visto", fu mostrata una foto scattata da un cittadino, nella quale Marzia appariva con il volto pieno di lividi e con macchie di sangue. Lo scatto risalirebbe a pochi mesi prima della scomparsa avvenuta il 7 marzo del 2022.

Dalle indagini si è poi appurato che, pur se la ragazza non era più vista in giro, la pensione di invalidità di cui era titolare risultava regolarmente incassata. Ora, a distanza di oltre un anno, i tre arresti con l'accusa di maltrattamenti, tortura e omicidio.