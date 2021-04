Sequestrate migliaia di mascherine per bambini contraffatte: erano pronte per essere vendute

Migliaia di mascherine Ffp2, ingannevolmente pubblicizzate come pediatriche e non conformi agli standard di sicurezza europei, erano pronte per essere messe in commercio e destinate ai bambini. A scovarle, prima che potessero essere vendute, è stata la Guardia di Finanza di Padova.

Si tratta in tutto di ben 113mila mascherine, sulle cui confezioni era stato illegittimamente applicato il marchio CE e senza la documentazione che avrebbe dovuto attestare il superamento dei necessari test di laboratorio, che risultata essere falsa. Erano in un centro logistico nella zona industriale di Padova, in uso esclusivo a una ditta cinese. Le mascherine sono state tutte sequestrate e la titolare della ditta, una donna di nazionalità cinese, è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Padova: dovrà rispondere dei reati di frode nell'esercizio del commercio, vendita di prodotti industriali con segni mendaci e ricettazione. I successivi approfondimenti hanno permesso di accertare che l'impresa importava tali articoli dalla Cina, con transito dai Paesi Bassi.

Le mascherine Ffp2 "pediatriche" sequestrate dalle Fiamme Gialle

L'operazione della Guardia di Finanza è scaturita da un'autonoma attività infoinvestigativa, che ha permesso di individuare il centro logistico dove erano custodite le mascherine: erano destinate alla vendita come dispositivo di protezione pediatrico (e quindi spacciate come adatte ai bambini, anche se non lo erano), pronte per essere immesse in commercio in circostanze tali da ingenerare nel consumatore, considerato anche il periodo di emergenza epidemiologica, l'erronea convinzione di acquistare un prodotto certificato da destinare ai bambini.

Le mascherine Ffp2 sono dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie per uso professionale: sono quindi studiate, progettate e fabbricate soltanto per essere usate dagli adulti in ambiente lavorativo. Non essendo possibile certificare le mascherine Ffp2 per i minori, non si garantiscono le proprietà filtrati dichiarate dal produttore.