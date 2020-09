Rimproverato per la mascherina, prende a pugni una donna: i carabinieri lo salvano dal linciaggio

Si è sfiorata la tragedia oggi mertedì 8 settembre nella sala d'aspetto di un patronato Cgil di Foggia. Intorno alle 10.30, mentre era in fila per la consegna di alcuni documenti, una donna è stata presa a pugni in faccia da un uomo: a scatenare la violenza sarebbe stata la richiesta della vittima di indossare meglio la mascherina.

Come riporta Foggia Today la donna ha riportato diverse le ferite al volto. La malcapitata è stata trasportata al pronto soccorso da un'ambulanza del 118.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L'uomo è stato caricato nell'auto del 112 e accompagnato in caserma. Veemente la reazione dei presenti, che lo hanno insultato per l'insano gesto.