Rubano mascherine e gel in una scuola, l'ira del sindaco: ''Imbecilli, gli faremo passare la voglia''

Nella notte alcuni ladri sono riusciti ad entrare nei locali della scuola 'Andrea Pazienza' di San Severo, in provincia di Foggia, portando vai le mascherine e i flaconi di gel igienizzante che sarebbero serviti per gli alunni. A denunciare il fatto è stato il sindaco della città, Francesco Miglio, che ha 'tuonato': "E' l'ennesimo furto in questa scuola".

Il primo cittadino di San Severo ha poi espresso tutta la sua rabbia contro gli autori di questo furto di dispositivi riservati ai bambini: "A quell’imbecille che si è reso responsabile di questo furto dico che dovrebbe avere solo vergogna di se stesso e che l’impegno sarà massimo per individuarlo. Gli faremo passare la voglia di fare queste scorribande notturne''.