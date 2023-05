17enne muore accoltellato al termine di una lite tra ragazzi

Carabinieri e 118 sono intervenuti giovedì pomeriggio in Via Primo Maggio a Varago di Maserada sul Piave (a pochi metri di distanza dall'Hotel Ristorante Dotto) dove un 17enne italiano ma di origini algerine, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe rimasto vittima di un'aggressione da parte di altri giovanissimi che lo avrebbero accoltellato e ucciso al termine di una lite tra ragazzi, degenerata in tragedia, all'esterno di un'abitazione che si trova a pochi passi dall'hotel ristorante e dalla chiesa di Varago. All'arrivo dei militari sul posto sono stati ascoltati e portati in caserma due minorenni e un maggiorenne coinvolti nel delitto.

Sono in corso le indagini dei militari dell'Arma per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Per la Marca è il secondo delitto in pochi giorni dopo il brutale duplice omicidio di Paese. Sempre in questi giorni, a Fener, nel Bellunese, il 53enne Antonio Costa era stato accoltellato da Pedro Livert Dominguez Sanchez con un'arma da taglio che la vittima usava per difendersi. Tre brutali fatti di sangue a pochissimi giorni di distanza l'uno dall'altro.

