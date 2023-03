Massacra di pugni in faccia l'ex fidanzata fuori da un bar

Un uomo di 38 anni, cittadino marocchino con precedenti e condannato a febbraio scorso a un anno e due mesi di carcere per lesioni aggravate e atti persecutori, è stato arrestato nei giorni scorsi da due carabinieri liberi dal servizio. I militari, entrambi del Radiomobile, lo hanno riconosciuto - già in passato lo avevano fermato per droga - in via Massimo D'Azeglio a Seregno (Monza e Brianza), lo hanno seguito e lo hanno bloccato.

Il 38enne era latitante dopo la condanna arrivata per aver minacciato e pestato a sangue la sua ex fidanzata, vittima delle sue persecuzioni tra il 2021 e il 2022. Il blitz più violento a maggio scorso, quando lo stalker aveva sorpreso la donna fuori da un locale di Milano, l'aveva minacciata con una pistola e l'aveva poi massacrata di pugni. Lui era fuggito, mentre lei era finita in pronto soccorso con trenta giorni di prognosi per la frattura delle ossa nasali e numerose lesioni sul volto.

Sparito nel nulla e senza fissa dimora, l'uomo è riuscito a restare un fantasma fino a quando - senza saperlo - ha incrociato quei due militari. Riconosciuto il ricercato, i carabinieri lo hanno tenuto d'occhio e poi lo hanno immobilizzato in attesa dell'arrivo dei colleghi. Ora per lui si sono aperte le porte del carcere di Monza.