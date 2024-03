L'auto si schianta contro il muro di un'abitazione: morti Massimiliano Albione e Lorenzo Nardecchia

Due uomini di circa 40 anni, Massimiliano Albione e Lorenzo Nardecchia, hanno perso la vita nel drammatico incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, martedì 5 marzo, lungo la Migliara 49, nel territorio di Sabaudia, in provincia di Latina. Secondo una prima ricostruzione i due amici, entrambi genitori, si trovavano a bordo di una Mini Cooper che, per cause ancora da accertare, è finita fuori strada, schiantandosi contro il muretto di un ponte di accesso a un'abitazione, per poi finire in un fosso che costeggia la carreggiata.

L'impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo ai due uomini, deceduti sul colpo tra le lamiere del veicolo. Una volta arrivati sul posto, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 hanno rinvenuto l'auto completamente distrutta, con al suo interno i corpi già senza vita dei due 40enni, entrambi di Sabaudia. Albione e Nardecchia, che come confermano i quotidiani locali erano legati da una profonda amicizia ed erano entrambi molto conosciuti nella zona: il primo era il titolare di un vivaio, mentre il secondo lavorava come meccanico. Entrambi lasciano dei figli piccoli. La dinamica della tragedia è ancora da chiarire, ma secondo i rilievi della polizia si sarebbe trattato di un incidente autonomo, che non ha coinvolto altri veicoli.