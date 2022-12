Uccide e dà fuoco al padre poi si costituisce

Si è costituito ai carabinieri il figlio trentenne di Massimiliano Matteoni, 54 anni, il meccanico di Borgo a Buggiano trovato morto ieri in un bosco nei pressi di Colle di Buggiano, sulle colline della Valdinievole, in provincia di Pistoia. Secondo quanto reso noto questa mattina dai carabinieri del comando di Pistoia, il figlio - di cui non è stato reso noto il nome - avrebbe aggredito e accoltellato il padre in un parcheggio di Chiesina Uzzanese al culmine di un litigio tra i due per motivi non ancora noti.

L'omicida, dopo essersi disfatto dell'arma, ha poi trasportato il corpo della vittima sino all'impervia località dove ieri è avvenuto il ritrovamento del cadavere e qui avrebbe anche tentato di darlo alle fiamme (riuscendovi solo parzialmente) lasciandolo successivamente in una scarpata. A dare l'allerta alle forze dell'ordine sono stati alcuni passanti che stavano camminando in quella zona e hanno notato il corpo che presentava ferite da arma da taglio.

Il figlio di Massimiliano Matteoni è adesso in stato di fermo con l'accusa di omicidio aggravato. Secondo quanto emerso il figlio dell'uomo sarebbe in cura per problemi psichiatrici, anche se non risulterebbe una documentazione sanitaria definitiva a riguardo.