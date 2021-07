Ucciso in piazza dopo una lite: arrestato l'assessore alla sicurezza della Lega

Un uomo di 39 anni, le cui generalità non sono ancora state rese note, è morto nella notte all'ospedale di Voghera (Pavia) dopo essere stato colpito da un colpo di pistola esploso da un uomo con cui aveva avuto una lite in piazza Meardi.

E' stato Massimo Adriatici, avvocato, assessore alla sicurezza del Comune nel Pavese, a sparare il colpo di pistola che ieri sera, poco dopo le 22, ha ucciso il39enne di nazionalità marocchina. Adriatici si trova ora agli arresti domiciliari.

Voghera: arrestato Massimo Adriatici

Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri, Adriatici avrebbe esploso un colpo di pistola dopo una lite, per futili motivi, tra i due davanti a un bar della cittadina. I soccorsi sono stati immediati e il ferito è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso del locale ospedale. Le sue condizioni, che all'inizio non sembravano particolarmenre preoccupanti, si sono però aggravate rapidamente sino alla morte avvenuta nella notte.

L'assessore deteneva regolarmente l'arma con cui ha sparato. Massimo Adriatici è assessore alla sicurezza nella giunta di centrodestra guidata dal sindaco Paola Garlaschelli. Le indagini dell'Arma sul gravissimo fatto di sangue sono coordinate dal Pm di turno Roberto Valli.

Lega: "Risposta a un'aggressione, colpo partito accidentalmente"

Fonti della Lega fanno sapere alle agenzie che la tragedia di Voghera sarebbe frutto di una risposta a un'aggressione con un colpo partito accidentalmente. La vittima era una persona nota in città e alle forze dell'ordine per episodi di ubriachezza.

"Quanto accaduto a Voghera è un chiaro episodio di legittima difesa. Se non fosse stato per un uomo lì presente, assessore leghista, già appartenente alle forze dell'ordine in passato, pronto ad intervenire a difesa di una ragazza molestata da un marocchino, probabilmente ora staremmo parlando di una violenza su una ragazza innocente". Lo afferma, in una nota, l'eurodeputato leghista Angelo Ciocca, originario di Pavia. "Certo - prosegue - la morte di una persona è sempre da scongiurare, ma la dinamica è senza dubbio di legittima difesa e l'augurio è che ancora una volta non si strumentalizzi politicamente quanto accaduto. Potersi difendere è sempre un diritto legittimo".

Ad Adriatici sarebbe "partito un colpo di pistola cadendo", dopo essere stato spintonato, secondo quanto avrebbe detto l'assessore e secondo quanto apprende l'AGI da fonti qualificate. Adriatici, ex poliziotto con regolare porto d'armi, ha chiamato in Commissariato per far arrivare una pattuglia in piazza Meardi perché l'uomo di origine nordafricana stava infastidendo gli astanti di un bar. Quest'ultimo lo avrebbe sentito mentre faceva la telefonata, gli si sarebbe avvicinato e lo avrebbe spintonato. A quel punto ne sarebbe nata una colluttazione ed è partito il colpo letale.

Disposta l'autopsia sul corpo dell'uomo, centrato da un unico colpo al petto.

Pd: "In un paese civile un assessore non spara ad una persona"

"Voglio esprimere innanzi tutto la mia solidarietà ai cittadini. Siamo di fronte ad un fatto che testimonia la gravità di una situazione che, continuamente alimentata dalla propaganda, rischia di finire fuori controllo e di farci sconfinare nella barbarie". Così il senatore Alan Ferrari, vice presidente vicario dei senatori del Pd, ha commentato la tragedia avvenuta ieri sera a Voghera. "Ora si accerteranno i fatti -ha aggiunto Ferrari- ma in un paese civile e democratico un assessore non spara ad una persona. Mi auguro che la Lega al più presto prenda le distanze dal gesto di Adriatici. La giustizia fai da te non ha cittadinanza nelle nostre leggi e nella nostra convivenza''.