Auto non rispetta il divieto: travolge e uccide un ciclista durante una gara

Massimo Ferilli è morto dopo essere stato travolto da un'auto durante una gara ciclistica amatoriale, il trofeo 'Madonna della Fontana', con partenza e arrivo a Francavilla Fontana (Brindisi). L'incidente sulla strada provinciale 74, all'altezza del Palazzetto dello sport di Montemesola (Taranto) quando il ciclista 58enne, originario di Gagliano del Capo (Lecce), sarebbe stato travolto, in un tratto in discesa, da una Fiat Cinquecento X.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Taranto l'auto era guidata da un 46enne di Montemesola che rientrava a casa. La vettura sarebbe passata da uno dei varchi che dovevano rimanere interdetti sino al termine della gara.

Le indagini dovranno stabilire se il varco fosse presidiato, se qualcuno abbia fatto passare l'auto o se questa lo abbia in qualche modo forzato. Il 58enne era rimasto distanziato dal gruppone degli altri ciclisti, mentre l'auto che scorta i corridori e determina il "fine gara" è arrivata dopo il tragico impatto.

La carovana, composta da circa 400 atleti, ha toccato le città di Ceglie Messapica, Montemesola e Grottaglie per poi tornare in viale Lilla, dove si trovava la linea del traguardo. Appresa la notizia della tragedia, gli organizzatori hanno annullato le cerimonie di premiazione.

Una passione innata per il ciclismo e lo sport in generale, Massimo Ferilli era molto conosciuto nell'area del Capo di Leuca anche per via della sua attività professionale che lo portava ad avere molti contatti anche al di fuori del Salento: era titolare della Ferilli Immobilare, con sede principale a Castrignano del Capo e altre filiali a Gallipoli, Poggiardo e Tricase.