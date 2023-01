Cacciatori trovano uno scheletro: è Massimo, l'uomo scomparso nel nulla un anno fa

Non ci sono più dubbi. I resti ritrovati da un gruppo di cacciatori nelle campagne di Fluminimaggiore sono quelli di Massimo Frau, l'uomo di 52 anni scomparso nel nulla poco più di un anno fa. Lo confermano i documenti trovati vicino ai resti dai carabinieri. Il corpo, seminascosto nella vegetazione, era ormai uno scheletro.

Finisce così un lungo inspiegabile giallo. L'uomo, non autosufficiente, era svanito nel nulla nel piccolissimo paesino della provincia di Carbonia-Iglesias (Sud Sardegna) all'inizio di gennaio del 2022. Uscì di casa con i documenti, il telefonino e anche una ricetrasmittente, regalo che aveva ricevuto pochi giorni prima per il suo compleanno, per essere inghiottito dal buio. Domenica 2 gennaio 2022, intorno alle 18:30, un amico lo aveva sentito al telefono. Al mattino del giorno dopo, 3 gennaio, la badante che si prendeva cura di lui non lo aveva trovato in casa. Il cellulare squillava a vuoto.

Una vita difficile quella di Frau: la figlia avuta molti anni prima era stata data in adozione. Sui giornali locali si era persino ipotizzato che fosse scappato per rintracciarla. In realtà aveva trovato la morte poco lontano dal paese, in aperta campagna.

I suoi cari non si sono mai arresi in tutto questo tempo. Le ricerche a tappeto effettuate dal corpo forestale, dalla protezione civile, e da tanti volontari non portarono a nulla. Nemmeno una piccola traccia. Il caso finì anche a "Chi l'ha visto?". "Per noi è inconcepibile che sia svanito nel nulla", diceva la sorella di Massimo in un accorato e commosso appello trasmesso dalla popolare trasmissione televisiva ormai parecchi mesi or sono. In un piccolo paese come Fluminimaggiore "c'è una sola strada, c'è sempre un via vai, troviamo assurdo che nessuno lo abbia visto. Anche perché non è una persona che passa inosservata". Quando le ultime case lasciano spazio alla natura, nei dintorni di Fluminimaggiore ci sono campagne e fitta vegetazione per chilometri e chilometri. Proprio lì Massimo Frau ha trovato la morte: solo l'autopsia potrà eventualmente chiarire le cause del decesso.