Il giallo di Massimo Frau: è scomparso nel nulla da un anno

Un anno senza notizie, senza una traccia. Un anno senza Massimo Frau. L'uomo, 52 anni al momento della scomparsa, è svanito nel nulla a Fluminimaggiore, piccolo paesino della provincia di Carbonia-Iglesias (Sud Sardegna) all'inizio di gennaio del 2022. Uscì di casa con i documenti, il telefonino e anche una ricetrasmittente, regalo che aveva ricevuto pochi giorni prima per il suo compleanno, per essere inghiottito dal buio. Domenica 2 gennaio 2022, intorno alle 18:30, un amico lo ha sentito al telefono. Al mattino del giorno dopo, 3 gennaio, la badante che si prende cura di lui non lo ha trovato in casa. Il cellulare ha squillato a vuoto, poi alle due di notte si è spento.

Massimo Frau non è autosufficiente: seguito da una casa-famiglia, da alcuni anni gli è stata assegnata un’abitazione, venendo affiancato da una badante assegnata dal Comune di Fluminimaggiore. Durante il giorno non si separa mai da una ricetrasmittente, perché gli piace provare a mettersi in contatto con chi non conosce "giocando tra le frequenze". Una vita difficile quella di Frau: la figlia avuta molti anni prima è stata data in adozione. Sui giornali locali si è persino ipotizzato che fosse scappato per rintracciarla ma non ci sono mai state conferme credibili in questo senso.

I suoi cari non si sono mai arresi. Vane però le ricerche a tappeto effettuate dal corpo forestale, dalla protezione civile, e da tanti volontari. Cinque giorni dopo la scomparsa dell’uomo qualcuno avrebbe utilizzato il suo account Google per guardare su YouTube una serie cinese e dell'altro. Ma il telefono è risultato sempre spento. Qualcuno aveva, probabilmente, le sue credenziali? Impossibile avere certezze. "Ogni dettaglio può essere prezioso", hanno sempre ribadito i familiari. "Siamo preoccupati, abbiamo paura che qualcuno possa avergli fatto del male. Aiutateci a ritrovarlo". Il caso finì anche a "Chi l'ha visto?".

"Per noi è inconcepibile che sia svanito nel nulla": ha detto la sorella di Massimo in un accorato e commosso appello trasmesso dalla popolare trasmissione televisiva. In un piccolo paese come Fluminimaggiore "c'è una sola strada, c'è sempre un via vai, troviamo assurdo che nessuno lo abbia visto. Anche perché non è una persona che passa inosservata". Quando le ultime case lasciano spazio alla natura, ci sono solo montagne, fitta vegetazione per chilometri e chilometri, e silenzio. Neanche una traccia in dodici mesi. Ma si continua a cercare Massimo Frau.