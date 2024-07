"Favorì un suo allievo al concorso": l'infettivologo Massimo Galli condannato a un anno e 4 mesi

È stato condannato a 1 anno e 4 mesi, con pena sospesa, l'infettivologo Massimo Galli, ex primario dell'ospedale Sacco di Milano, ora in pensione. Secondo l'accusa, l'infettivologo in prima linea durante le fasi più drammatiche della pandemia, nel periodo 2019-2020, da presidente di commissione, avrebbe truccato un concorso universitario alla Statale di Milano per il ruolo di professore di seconda fascia in malattie cutanee, infettive e dell'apparato digerente. Lo scopo sarebbe stato quello di penalizzare il candidato Massimo Puoti e favorire invece Agostino Riva, "legato a Galli da solidi rapporti professionali e fiduciari".



"Criteri cuciti addosso ai candidati"

La condanna con pena sospesa è stata decisa dalla decima sezione penale del Tribunale di Milano, che ha invece assolto Agostino Riva, ai tempi stretto collaboratore di Galli. Il processo per turbativa d'asta - o in alternativa abuso d'ufficio - e per falso riguarda appunto uno dei filoni dell'inchiesta sui presunti concorsi pilotati alla Facoltà di medicina dell'Università Statale di Milano.

Contro Galli ci sono diverse intercettazioni telefoniche che dimostrerebbero come il concorso sia stato "calibrato" dal virologo, "presidente della commissione giudicatrice, una persona che sposta gli equilibri all'interno del dipartimento". In sostanza "una selezione vera in questo caso non c'è stata", ma i criteri valutativi sarebbero stati cuciti addosso ai candidati.