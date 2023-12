Massimo Lodeserto ucciso a martellate per un debito

Massacrato con diverse martellate e il suo corpo senza vita abbandonato per mesi nella buia cantina di un palazzo a Torino. Il cadavere di Massimo Lodeserto, il 58enne di cui non si avevano notizie dallo scorso 30 agosto, è stato rinvenuto ieri, lunedì 4 dicembre, nello stabile di via San Massimo sotto masserizie di ogni genere, che per mesi hanno nascosto l'odore. Il tutto a pochi metri dall'abitazione dell'omicida, Nino Capaldo, 57enne di Frattamaggiore, adesso agli arresti domiciliari dove stava terminando di scontare una pena per un omicidio commesso nel 2014 a Mondragone, in provincia di Caserta. Capaldo ha confessato l'omicidio del 58enne e anche il movente: una questione di soldi, un debito non pagato L'uomo avrebbe colpito Lodeserto con un martello che custodiva in casa, arma del delitto poi consegnata ai carabinieri. Come riporta TorinoToday, non si sarebbe trattato di un debito diretto.

Nel caso sarebbe coinvolta una terza persona, una donna che dopo avere intrecciato una relazione con Massimo, avrebbe iniziato a frequentare Nino, confidando al 57enne di 100mila euro che Lodeserto avrebbe preso da un’attività che gestivano insieme. Da quel momento Capaldo avrebbe iniziato a chiedere quei soldi con insistenza, sia tramite telefonate che attraverso numerosi messaggi. Una persecuzione durata fino allo scorso 30 agosto, quando il 57enne ha invitato Lodeserto a casa sua per un chiarimento, una "trappola" terminata con un brutale delitto. Capaldo è accusato di omicidio e occultamento di cadavere. Lo scorso 3 settembre uno dei tre fratelli di Lodeserto ne aveva denunciato la scomparsa alle autorità, dando il via alle ricerche. Del caso si era occupata anche la trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?".

