Massimo, ucciso a martellate e nascosto in cantina: c'è un sospettato

Il corpo senza vita di un uomo di 58 anni, Massimo Lodeserto, è stato rinvenuto nella mattina di oggi, lunedì 4 dicembre 2023, nella cantina di uno stabile popolare del centro di Torino. Del 58enne non si avevano notizie dallo scorso 30 agosto, mentre il 3 settembre uno dei suoi tre fratelli ne aveva denunciato la scomparsa.

Trovato morto Massimo Lodeserto: era scomparso da mesi

Da quel momento sono iniziate le indagini, culminate con la macabra scoperta avvenuta stamattina, quando i carabinieri hanno trovato il corpo nascosto sotto alcune masserizie all'interno della cantina dello stabile di via San Massimo. Per scoprirlo sono stati necessari i cani molecolari dei carabinieri di Bologna addestrati al ritrovamento di cadaveri: il corpo ben nascosto sotto alcune masserizie, con l'odore che era copeerto da quello di muffa e sporcizia. Nessuno degli inquilini o delle persone che frequentavano lo stabile si è mai accorto di nulla. A quanto si apprende i carabinieri avrebbero fermato un condomino che sarà ascoltato nel pomeriggio. La vittima, residente a Torino, non abitava nel luogo dove è stato ritrovato. Come riporta TorinoToday, da un primo esame del cadavere compiuto dai carabinieri, la vittima sarebbe stata uccisa a martellate. I familiari dell’uomo sono già stati avvertiti. Alla base dell’omicidio, secondo i primi accertamenti, ci sarebbero motivi economici.

Della scomparsa di Massimo Lodeserto si era occupata anche la trasmissione tv "Chi l'ha visto?". "A fine agosto aveva rinunciato a qualche giorno di vacanza a casa del fratello, a Bari, per una prova di lavoro in un’impresa di pulizia, che si era conclusa positivamente. Mercoledì 30 agosto, dalle 17:30 non ha più risposto al telefono e da allora nessuno lo ha più visto. Da venerdì 1° settembre il suo telefono risulta irraggiungibile. I familiari sono molto preoccupati e temono possa essergli accaduto qualcosa", si legge nella scheda di scomparsa della trasmissione di Rai3.

