Studente muore sulla statale dopo una festa, la madre: "Aiutateci a capire cos'è successo"

"Dicono che i social muovano le montagne. E io ci credo. Quindi, a questo punto, vi chiedo la più grande diffusione possibile, soprattutto in Spagna e Italia. Spero di riuscire a smuovere qualche coscienza". Sono queste le parole affidate a Facebook da Lola Simón Martín, madre di Mateo Correas, lo studente spagnolo di 21 anni morto il 4 febbraio scorso sulla statale 100, non lontano dal comune di Adelfia, nel Barese.

Il ragazzo stava soggiornando a Bari nell'ambito del progetto 'Erasmus'. Secondo quanto ricostruito quella sera avrebbe partecipato a una festa a Villa Casale, a poca distanza dal luogo della tragedia. Intorno alle 3 di notte, mentre percorreva la statale a piedi, è stato investito da un'auto che viaggiava in direzione del capoluogo pugliese.

Il conducente si sarebbe fermato a prestare soccorso, ma restano molti punti da chiarire. Perché Mateo si trovava lì, su quella statale, da solo e in piena notte? È possibile che il giovane stesse cercando di tornare a casa, da un amico che lo ospitava, ma a distanza di più di due mesi da quei tragici fatti la famiglia non ha certezze. Vuole capire perché Mateo è morto e cos'è successo a quella festa. "Una vita spezzata, decine di vite distrutte" si legge nel post condiviso dalla madre dello studente. "Se hai foto o video della festa (...) per favore contattaci. Aiutaci a capire cosa sia accaduto".