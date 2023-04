Abbandonata in Ucraina bimba nata da madre "surrogata": padre a processo

È una storia complessa quella raccontata da alcuni media nazionali che vede indagato solo il padre di una bambina nata da maternità surrogata in Ucraina e poi 'abbandonata' con una tata a Kiev. Riavvolgiamo il nastro.

Era il 2021 quando una coppia di 30enni di Novara ha deciso di avere un figlio con la maternità surrogata. L’uomo, con il consenso della moglie, è volato in Ucraina per donare il seme. Quando la bimba è nata la trentenne novarese non se l’è più sentita di accoglierla e lui ha rispettato la sua decisione. Così la bambina è stata affidata alle cure di una donna a Kiev, inizialmente pagata. Dopo qualche mese la tata, non avendo avuto più notizie e denaro dai genitori della piccola, si è recata all’ambasciata italiana per rintracciarli.

Da questo appello sono nate le indagini della procura di Novara che hanno portato al rinvio a giudizio del padre per abbandono di minore. Il reato prevede da 6 mesi a 5 anni di reclusione. Il processo inizierà a maggio. La moglie e mamma della piccola, che ora ha due anni e mezzo, è stata prosciolta dalle accuse. Secondo il giudice Maria Amoruso ci sono elementi per sostenere l'imputazione solo nei confronti dell'uomo. L’abbandono di minore, racconta La Stampa, consisterebbe non tanto nell’aver abbandonato la figlia visto che una tata ucraina era stata pagata per accudirla, quanto nell’aver deciso di mettere al mondo una bambina e poi di non volerla più.

Il magistrato era arrivato persino ad avere dubbi sul loro esserne effettivamente genitori. L’uomo, infatti, aveva anche voluto effettuare un test per verificarne l'effettiva paternità. La bambina oggi ha due anni e mezzo e vive con una nuova famiglia.

