Il nuovo Dpcm che il governo si prepara a varare forse già oggi lunedì 12 ottobre porterà con sé una stretta sulla convivialità: "Siamo in un cambio di fase e bisogna stringere le maglie e nel Dpcm ci sarà un cambio di marcia anche con misure su aree più a rischio. Proviamo a giocare di anticipo per alzare il livello di attenzione", ha detto ieri il ministro della Salute Roberto Speranza a 'Che tempo che fa'.

Nuovo Dpcm: come fare per nozze e feste di laurea dopo la stretta

Secondo il ministro il governo "stringerà le maglie ''su quella parte della vita non essenziale delle persone'' e ''interverremo per evitare le feste private che in questo momento possiamo evitare e gli assembramenti -ha spiegato agiremo sugli orari e aumenteremo i controlli''. Si sta pensano anche di inserire misure ''legate a sport dove non è possibile usare le mascherine e mantenere il distanziamento''. Non è previsto al momento un lockdown nazionale ''va evitato'', mentre è nelle ipotesi che ci possano essere dei ''lockdown mirati se ci dovessero essere situazioni di particolare difficoltà''. Mal di là delle misure, il ministro ha sottolineato che 'la chiave per provare a piegare la curva è il comportamento delle persone'' dato che ''il 75% dei contagi sta venendo nelle relazioni familiari o nelle relazioni strette personali''. Ma come fare per nozze e feste di laurea dopo la stretta, visto che l'esecutivo imporrà anche un limite (forse di 30 persone) alle partecipazioni? Il Messaggero riporta oggi i consigli degli esperti per non rinunciare del tutto alla convivialità:

«Si possono programmare cerimonie molto intime, rimandando al prossimo anno il wedding party con un maggior numero di persone - spiega Enzo Miccio, wedding planner delle star e noto volto televisivo - per alcune delle mie spose ho organizzato ricevimenti in casa, rinviando al 2021 la festa». In alcuni casi, i festeggiamenti sono stati pressoché solo con i familiari. «Abbiamo previsto esclusivamente il family table, con sposi, genitori e testimoni - racconta - Ormai, stiamo convivendo con l’emergenza sanitaria e le sue regole: distanziamento, mascherine, niente buffet, niente musica. Anche gli sposi si stanno abituando. Il matrimonio è intimo, si condivide con i cari. In ambiti ristretti, si può arrivare pure a goderselo di più, la scelta, però, è molto personale. Le nozze sono un sogno. Se “ridotte” non convincono, meglio festeggiare più in là»

Anche per feste di comunione, battesimi, anniversari e 18esimi ci possono essere soluzioni diverse: "Se il limite di invitati è 30 - dice Stefano Rebecchi, titolare Rebecchi Events - si può impiegare il budget, che era stato destinato a un numero più grande di ospiti, per creare qualcosa di esclusivo. Vale per matrimoni, anniversari, lauree, diciottesimi e, in generale, tutti gli eventi. Si può fare la festa in un ristorante stellato o magari affittare un casale in campagna. Ottima la creazione di esperienze, con 20/25 persone, in hotel. Ho organizzato il ricevimento per il cinquantesimo anniversario di una coppia che ha voluto proporre agli invitati, circa 15, un’intera giornata insieme, con cena al ristorante stellato e notte in albergo". Per le feste dei bambini invece è consigliata la massima prudenza: "Si possono fare spettacoli frontali, con un mago, un illusionista o simili - afferma Davide Maffei titolare dell’agenzia di animazione Il Cappellaio Matto - i bambini devono stare seduti. Non è possibile che uno di loro partecipi come assistente, come si faceva abitualmente. Non vanno ammessi bimbi estranei, solo i piccoli della stessa classe o del medesimo gruppo. E non più di dieci per ridurre il rischio".