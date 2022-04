Laura e Andrea, il matrimonio poi l'addio: quando l'amore è più forte di tutto

La loro storia ha commosso tutti. Un grande amore, fino all'ultimo. Il lieto fine purtroppo non c'è, perché Laura è morta pochi giorni dopo la cerimonia del suo matrimonio con il suo Andrea, ma quel giorno resterà per sempre nel cuore e nella memoria di chi era presente.

"Ancora una volta la cura prestata alle persone, pazienti e familiari, affidate al nostro Hospice Il Tulipano dell’ospedale Niguarda di Milano - si legge in un post su Facebook - ci ha portato a celebrare l'amore, in questo caso quello tra Laura ed Andrea che hanno scelto di unirsi in matrimonio. È sempre un momento molto emozionante, che coinvolge l'intera equipe, volontari compresi. Un momento nel quale tutto lo staff si sente "privilegiato" nel poter accompagnare, anche se con un fondo di tristezza, tappe significative della vita dei nostri pazienti".

Dopo aver detto sì Laura è tornata in reparto, purtroppo qualche giorno dopo la celebrazione il suo cuore ha smesso di battere, ma i suoi cari hanno voluto rendere pubblico e condividere questo momento, profondo e carico di emozione. "Eventi come questo - raccontano dalla struttura - ci spingono a proseguire con sempre maggiore professionalità e umanità il nostro lavoro. Sempre più siamo convinti che curare una malattia sia perdente, se non si prende a cuore la cura della persona nella sua globalità. Questo sempre, non solo in cure palliative o in fase di terminalità".