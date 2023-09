Protesta col quarto uomo, poi si accascia a terra: paura per Matteo Abbate

Attimi di paura durante il match di serie C tra Vicenza e Pergolettese di ieri, domenica 24 settembre. L'allenatore della squadra lombarda, Matteo Abbate, ha accusato un malore poco prima della fine del primo tempo e si è accasciato al suolo mentre era intento a protestare contro il quarto uomo per una decisione arbitrale.

Immediato l’intervento dei sanitari che hanno portato sul terreno di gioco anche il defibrillatore. Abbate è stato trasportato d'urgenza all’ospedale di Vicenza dove si trova attualmente. Dalle notizie filtrate dal nosocomio pare che il tecnico sia cosciente: Abbate in queste ore sta sostenendo tutti gli esami necessari per capire la causa del malore.

Classe 1983, il tecnico è conosciutissimo a Piacenza e in provincia: lo scorso anno aveva iniziato l’avventura in biancorosso come tecnico della Primavera per poi subentrare all’esonerato Scazzola a metà febbraio. Da calciatore ha iniziato la carriera proprio nel Piacenza, per poi tornare nel 2016 e quindi passare, dopo una stagione, al Pro Piacenza dove ha chiuso la carriera da calciatore.

