Accompagna la fidanzata a vedere una casa, crolla il pavimento e muore a 22 anni

È morto martedì sera Matteo Battaglia, il 22enne di Comiso rimasto gravemente ferito in un incidente di domenica pomeriggio: il giovane si trovava all'interno di un locale commerciale di via generale Amato nella cittadina ragusana quando sarebbe stato coinvolto nel crollo improvviso di un controsoffitto.

Muore a 22 anni dopo due giorni di agonia

Il giovane trasportato in ospedale a Vittoria e poi trasferito d'urgenza a Catania era apparso subito in gravi condizioni ed è morto dopo due giorni di agonia.

Secondo quanto si è appreso Michele Battaglia si trovava insieme alla sua fidanzata per visionare un locale commerciale da prendere in affitto per avviare la propria attività quando è caduto dal soppalco dell'immobile. Il pavimento avrebbe ceduto all'improvviso sotto ai suoi piedi, facendolo cadere per tre metri, finendo col battere la testa.

A Comiso il sindaco Maria Rita Schembari ha proclamato il lutto cittadino per il giovane Matteo Battaglia che ha ricordato come la famiglia abbia deciso di donare i suoi organi.