Matteo è morto suicida in carcere a 23 anni, la mamma: "Lo Stato me lo ha ammazzato"

Matteo Concetti aveva 23 anni ed è morto suicida il 5 gennaio nel carcere di Ancona, è stato trovato impiccato nella cella di isolamento nella quale era stato rinchiuso per motivi disciplinari. Mamma Roberta annuncia battaglia e intende denunciare il carcere: "Lo Stato me lo ha ammazzato".

Il ragazzo soffriva di una patologia psichiatrica e solo poche ore prima di togliersi la vita aveva avuto un colloquio con la madre: le aveva detto di stare male, chiedendo disperatamente di non tornare in isolamento. Poi il tragico epilogo. A La Repubblica, la madre di Matteo racconta del loro ultimo incontro: "Mamma, mi devi portare fuori di qui. Non ce la faccio più. Devi chiamare Ilaria Cucchi, qua mi fanno fare la fine di Stefano. Se solo gli avessi dato ascolto quindici giorni fa, chissà, forse sarei riuscita a portarlo fuori da quell'inferno dove me l'hanno ucciso Cucchi l'ho chiamata ma solo venerdì, poche ore prima che Matteo si uccidesse".

"Mio figlio - racconta ancora la donna - aveva un disturbo psichiatrico accertato, era bipolare, in carcere non ci poteva stare. Tantomeno in isolamento, senza nessuno che lo controllasse, impaurito e agitato com'era. Venerdì mattina, nell'ultimo colloquio che abbiamo avuto, lo ha detto a me e a suo padre davanti alle guardie e a un avvocatessa: 'Mamma, mi ha detto, se mi riportano giù in isolamento mi impicco'. Io ho chiesto aiuto a tutti, nessuno mi ha dato ascolto e hanno lasciato che si suicidasse. Ho chiesto rassicurazioni alle guardie, le ho implorate che non lo lasciassero solo. Ho chiesto aiuto all'infermiere che era venuto per dargli una terapia che non gli hanno invece voluto far prendere, ho chiesto di poter parlare con il medico. 'Oggi non c'è nessuno, non possiamo aiutarla', mi hanno risposto. Ho chiamato il cappellano, gli avvocati, il tutore che gli era stato nominato. Nessuno mi ha ascoltato. 'C'è il weekend di festa, poi ne parliamo'".

"Quando sono entrata in carcere mi hanno fatto togliere la cintura del cappotto. E lui invece è riuscito a impiccarsi in cella. Come è possibile? Ma adesso denuncio tutti. Denuncio il carcere e lo Stato che me lo ha ammazzato", tuona la donna.

Di "indifferenza generale" parla Ilaria Cucchi."Quello che è successo a Matteo è di una gravità inaudita - scrive sui social -. È anche una nostra responsabilità. Perché quello Stato, lo Stato che ha isolato Matteo nel momento del bisogno, quello che non lo ha assistito e ha calpestato i suoi diritti, siamo tutti noi".

Secondo l'associazione Antigone sono 67 i detenuti che si sono suicidati in carcere nel 2023. Numeri che potrebbero essere sottostimati perché per alcuni decessi si parla di "dinamica incerta". "Ogni detenuto morto suicida è sicuramente una storia a sé che non si risolve andando alla ricerca di capri espiatori da sanzionare - dicono da Antigone -. Non si risolve sanzionando il poliziotto che si sarebbe distratto o lo avrebbe perduto di vista per qualche secondo fatale. Si affronta guardando alle cause sociali, culturali e strutturali del sistema penitenziario italiano. Modernizzando una vita penitenziaria che ancora si snoda con ritmi e riti premoderni; aprendo le carceri al territorio; non chiudendo le persone in cella per venti ore al giorno; non burocratizzando tutta la vita penitenziaria; non rendendo difficile ogni contributo esterno di volontari, associazioni, cooperative, scuole e università; riempiendo di vita le giornate delle persone; assumendo migliaia di giovani operatori che abbiamo la voglia e il tempo di trasformare numeri di matricola in donne e uomini con i loro problemi, le loro storie, i loro fallimenti".