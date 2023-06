Matteo Di Pietro arrestato: lo youtuber ai domiciliari

Per Matteo Di Pietro, il giovane youtuber del gruppo The Borderline indagato per l'incidente avvenuto a Casal Palocco, a Roma, in cui ha perso la vita un bimbo di 5 anni, sono scattati gli arresti domiciliari. Di Pietro è accusato di omicidio stradale e lesioni: era lui la persona alla guida del suv Lamborghini che la scorsa settimana ha travolto la Smart su cui viaggiano il piccolo Manuel, insieme alla mamma e alla sorellina di 4 anni, rimaste ferite entrambe. Nei giorni scorsi la famiglia dello youtuber aveva espresso, attraverso il proprio legale, il cordoglio per la morte del piccolo Manuel: "Il nostro silenzio fino ad oggi è dovuto al rispetto per il dolore straziante di una famiglia che ha perso un figlio. Ci sentiamo profondamente addolorati e distrutti per quanto accaduto. Non ci daremo mai pace".

Dalla procura non filtrano ulteriori dettagli. La misura odierna potrebbe essere scattata proprio per evitare l'allontanamento dello youtuber o come risposta alle polemiche suscitate dal ventilato allontanamento dall'Italia. Oppure perché le indagini disposte potrebbero aver evidenziato indizi più pesanti a suo carico. Gli altri quattro ragazzi che si trovavano a bordo del suv potrebbero presentarsi ai prossimi interrogatori come semplici "passeggeri", per evitare qualsiasi maggiore coinvolgimento.

Incidente Casal Palocco: il punto sulle indagini

Intanto la Procura di Roma ha disposto una consulenza nell’ambito dell’inchiesta. In particolare i pm capitolini, coordinati dal procuratore aggiunto Michele Prestipino, vogliono accertare la dinamica e a che velocità stesse viaggiando la Lamborghini guidata dal ventenne. Accertamenti sono in corso anche sui cellulari dei cinque giovani che erano nel Suv per trovare foto, video o chat utili alle indagini. Dettagli sull’incidente potrebbero venire anche dalle telecamere montate su due bus Atac che mercoledì scorso si trovavano a passare sul luogo dell’incidente, filmati che i pm capitolini potrebbero acquisire per capire tra l’altro se Di Pietro abbia effettuato un sorpasso o manovre azzardate.

