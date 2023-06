Matteo Di Pietro: perché la procura ha chiesto nuovi esami sulla cannabis

La procura di Roma ha disposto esami tossicologici di secondo livello nell'ambito dell'inchiesta per omicidio stradale e lesioni sull'incidente di Casal Palocco in cui ha perso la vita il piccolo Manuel Proietti e che vede indagato il ventenne Matteo Di Pietro del gruppo di youtuber TheBorderline. Al volante della Lamborghini che si è schiantata contro la Smart Forfour su via di Macchia Saponara c'era proprio Di Pietro. Sottoposto agli esami tossicologici subito dopo l'incidente, il giovane sarebbe risultato positivo ai cannabinoidi, ma negativo all'alcoltest.

Il nuovo accertamento disposto dai magistrati ha l'obiettivo di valutare la quantità e la data a cui risalirebbe l'assunzione della sostanza dal momento che, almeno secondo quanto trapelato, la (presunta) positività rilevata con le prime analisi era risultata piuttosto bassa. In altre parole c'è la possibilità che la cannabis sia stata assunta diversi giorni prima dello schianto e che quel giorno il 20enne fosse completamente lucido. Da qui l'esigenza di fare ulteriori analisi per chiarire meglio questo punto.

L'avvocato del giovane, Francesco Consalvi, aveva spiegato a Libero che la non negatività ai cannabinoidi "non si riferisce" al momento dell'incidente e potrebbe a suo dire essere dovuta anche "a sostanze farmaceutiche". Secondo il legale "dal referto del Pronto Soccorso" emergerebbe inoltre che il 20enne "non era sotto l'effetto di alcuna sostanza che potesse alterare la sua capacità cognitiva e reattiva".

La dinamica dell'incidente e la perizia sulla velocità dell'auto

Anche sulla dinamica dell'incidente c'è ancora molta incertezza. In queste ore gli agenti della polizia locale di Roma Capitale stanno ascoltando i testimoni che sono intervenuti sul luogo dell'incidente tra il suv Lamborghini e la Smart. L'avvocato di Di Pietro sostiene che il giovane aveva la precedenza in quanto l'altra auto, a suo dire, si stava immettendo su una via alla sua sinistra. Oltre a stabilire le manovre dei due veicoli nei momenti che hanno preceduto lo schianto, le indagini dovranno stabilire anche la velocità a cui viaggiava la Lamborghini che secondo i testimoni era piuttosto sostenuta. Per fare chiarezza sul punto i pm di Roma hanno disposto una consulenza tecnica ad hoc i cui risultati sono attesi a breve.

Sospesa l'attività dei "TheBorderline" (ma i video restano on line)

Intanto nelle scorse ore i TheBorderline hanno annunciato l'interruzione di "ogni attività" con un video-messaggio su Youtube. Il gruppo dunque non pubblicherà nuovi filmati, ma per il momento il canale YouTube resta accessibile così come restano fruibili dagli utenti i video pubblicati prima del dramma di Casal Palocco. "I TheBorderline - si legge - esprimono alla famiglia il massimo, sincero e più profondo dolore. Quanto accaduto ha lasciato tutti segnati con una profonda ferita, nulla potrà mai più essere come prima. L'idea di TheBorderline era quella di offrire ai giovani un intrattenimento con uno spirito sano. La tragedia accaduta è talmente profonda che rende per noi moralmente impossibile proseguire questo percorso. Pertanto il gruppo di TheBorderline interrompe ogni attività con quest'ultimo messaggio. Il nostro pensiero è solo per Manuel".

Continua a leggere su Today...