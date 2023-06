Incidente di Roma: "Continuavano a filmare anche dopo che Manuel era morto"

Unico indagato dell'incidente di Casalpalocco Roma (Suv di youtuber contro Smart, muore un bimbo di 5 anni) per omicidio stradale e lesioni è Matteo Di Pietro, il ventenne alla guida della Lamborghini, risultato positivo ai cannabinoidi. L'arresto non è scattato perché la positività non è alta, potrebbe aver consumato la droga nei giorni precedenti.

Un altro dettaglio che fa accapponare la pelle, uno dei tanti in questa vicenda. Ci sarebbe un video che gira da ieri nelle chat dei residenti: un uomo che urla, la Smart accartocciata, la Lamborghini distrutta. E un ragazzo di spalle, in primo piano, con la t shirt targata The Borderline e con un cellulare in mano: continuavano a filmare, a disastro avvenuto.

La sorellina di 4 anni di Manuel si è salvata perché proprio mercoledì si era seduta sul seggiolino del fratello e non nel suo rosa. La madre, non in pericolo di vita, è ancora ricoverata in ospedale. Manuel è morto a 5 anni per una challenge da riprendere con telecamere e telefonini. Matteo Di Pietro, 20 anni, universitario, figlio di un impiegato del Quirinale, era alla guida della supercar, sempre lui l'aveva noleggiata alla concessionaria per 1.500 euro circa al giorno (RomaToday racconta il business del noleggio delle auto di lusso a Roma)

Matteo Di Pietro indagato per omicidio stradale

Contestato l'omicidio stradale a Di Pietro, il ventenne che, alla guida del Suv Lamborghini coinvolto nell'incidente a Casal Palocco, ha causato la morte di Manuel oltre al ferimento della madre e della sorellina di 4 anni. Al vaglio degli inquirenti anche la posizione dei quattro presenti nell'auto. Nei loro confronti potrebbe essere contestato il concorso nel caso in cui venisse accertato che nelle fasi precedenti allo schianto stessero girando un video incitando il ragazzo alla guida.

Testimoni: "Continuavano a filmare"

"Dopo l'incidente continuavano a filmare, il papà di un altro bambino li ha ripresi e ha discusso con i ragazzi". A raccontarlo ai cronisti sul posto (e le parole oggi hanno inevitabilmente ampio spazio sui quotidiani) è un amico della famiglia Proietti e papà di un amichetto di scuola di Manuel. "Dobbiamo tutti parlare e raccontare quello che è successo. Filmavano e il bimbo era morto. Siamo distrutti, questa macchina sfrecciava da giorni. Andavano fermati". Queste le parole che i cittadini del quartiere ripetono arrivando sul posto. "Questa macchina sfrecciava da giorni. Mi è rimasta impressa perché era molto bella come auto, ma dentro di me, vedendo alla velocità in cui andava, ho pensato: questi se prendono qualcuno lo uccidono", dice una signora della zona.

In un video girato subito dopo l'incidente si vedono alcuni passanti inveire contro i ragazzi che erano a bordo del Suv. "Ma che c...o hai fatto?" urla un signore che viene trattenuto dalla folla radunata sul posto. Vito Loiacono, un altro degli occupanti della Lamborghini, su Instagram si è discolpato: "Non c'ero io alla guida". Proprio lui aveva postato l'ultimo video prima della tragedia durante il quale, a bordo della Ursus già pronta per la folle sfida, prendeva in giro le Smart che "sono macchine da 300 euro".

La famiglia Proietti è chiusa in un dolore abissale. Le indagini dei vigili urbani proseguono senza sosta per chiarire con esattezza la dinamica della collisione tra i veicoli.