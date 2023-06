Matteo Di Pietro al Gip: "Sono distrutto". Un testimone: "Ero nell'auto e stavo registrando"

Matteo Di Pietro, il giovane youtuber agli arresti domiciliari per la morte del piccolo Manuel, ha parlato per oltre un'ora ai magistrati nel corso dell'interrogatorio di garanzia. Di Pietro risulta indagato per omicidio stradale aggravato e lesioni. È arrivato a piazzale Clodio con il suo difensore e ha risposto alle domande del gip Angela Gerardi. ''Sono distrutto per quello che è successo'' avrebbe detto lo youtuber.

"È una tragedia per tutti" ha spiegato invece il difensore del giovane, l'avvocato Antonella Benveduti. "Il mio assistito è distrutto, sono due famiglie distrutte. In questa fase attendiamo l'esito delle consulenze tecniche disposte dalla procura sui dispositivi sequestrati e sulla velocità del suv". All'arresto di Di Pietro si è arrivati dopo le indagini condotte da polizia locale e carabinieri, coordinati dal procuratore aggiunto Michele Prestipino. Il giovane era alla guida del suv Lamborghini coinvolto nell'incidente del 14 giugno scorso in cui è morto Manuel, il bimbo di 5 anni, a Casal Palocco, a Roma.

Il testimone: "Al momento dell'incidente stavo registrando"

Secondo gli inquirenti al momento dello schianto l'auto viaggiava a 124 km/h. Nell'ordinanza di arresto di Di Pietro si legge che i "dati tratti dal gps hanno segnalato l'accelerazione repentina del mezzo", il quale, "una volta immessosi su Via di Macchia Saponara, passava in poco più di dieci secondi, da 0 km/h a 124 km/h, poco prima dell'impatto. L'assenza di tracce di frenata dimostra verosimilmente - sottolinea il gip - che la decelerazione improvvisa e rapidissima è stata conseguenza dell'avvistamento dell'auto in prossimità del punto in cui si è verificato l'incidente".

Da una testimonianza contenuta nella stessa ordinanza emerge anche che già il giorno precedente all’incidente a Casal Palocco gli amici che erano in auto con Matteo Di Pietro lo avrebbero invitato ad andare piano

A parlare è uno youtuber che era in quell'auto al momento dello schianto. "Ero seduto sul sedile centrale posteriore" si legge nell'ordinanza, "non guardavo la strada perché aveva in mano la telecamera e mi stavo riprendendo, mentre rivolgevo domande a chi era con me del tipo: 'A chi piace questa macchina? Ci sei mai salita?'. E una volta finita di registrare la scena, rivolto a Matteo gli ho chiesto di andare piano".

"Ho avuto la percezione che stesse andando veloce" ha raccontato il giovane ai magistrati, "ne avevo avuto la certezza una volta vista la Smart. Anche un altro di noi si era raccomandato con Matteo di andare piano sia pochi minuti prima dell'incidente, sia nei giorni precedenti. Al momento dell’incidente - ha sostanzialmente riferito - stavo registrando con la telecamera piccola, mentre un altro amico stava utilizzando quella più grande. Matteo sapeva di essere ripreso all'interno dell'auto, ma non interagiva con la telecamera".

