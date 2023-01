La costosa latitanza di Messina Denaro: i "pizzini" con nomi e numeri e il poster del Padrino

Ricostruire trent'anni di vita e di affari criminali di Matteo Messina Denaro, un uomo che per metà della sua esistenza è stato ufficialmente invisibile eppure - come accertato - non si privava di cene al ristorante, visite mediche e interventi, shopping in prestigiosi negozi. Ricostruire abitudini e soprattutto contatti, a qualsiasi livello. Questo il lavoro degli inquirenti da lunedì mattina quando i carabinieri del Ros hanno arrestato a Palermo il boss mafioso, l'uomo che custodisce i segreti della stagione delle stragi del 1992-1993.

La ricostruzione parte dagli oggetti che il boss aveva con sè al momento del blitz fuori dalla clinica La Maddalena, da ciò che è stato trovato nei suoi rifugi - c'è perfino un poster del Padrino - e anche dagli oggetti di cui era in possesso Giovanni Luppino, l'uomo cha aveva accompagnato il boss in clinica il giorno dell'arresto e per il quale è stata disposta la custodia in carcere. Sono saltati fuori dei biglietti con numeri di telefono che potrebbero avere un peso nelle indagini.

L'autista di Messina Denaro aveva "pizzini" e numeri di telefono

Dopo avere convalidato l'arresto di lunedì, il gip di Palermo Fabio Pilato ha emesso oggi 20 gennaio l'ordinanza di custodia cautelare per Giovanni Luppino, 59 anni, l'autista di Matteo Messina Denaro. L'uomo, formalmente un commerciante di olive, è stato fermato insieme con il boss alla clinica La Maddalena. Al momento dell'arresto Luppino aveva in tasca, oltre a due telefoni cellulari in modalità aerea, anche dei "pizzini" (bigliettini in siciliano, ndr) "una lunghissima serie di biglietti e fogli manoscritti con numeri di telefoni, nominativi e appunti di vario genere, dal contenuto oscuro e di estremo interesse investigativo".

Nell'interrogatorio l'uomo ha detto di non sapere che si trattasse del boss Messina Denaro. Ma il gip non gli ha creduto. "Nessun elemento può allo stato consentire di ritenere che una figura che è letteralmente riuscita a trascorrere indisturbata circa 30 anni di latitanza, si sia attorniata di figure inconsapevoli dei compiti svolti e dei connessi rischi, ed anzi, l'incredibile durata di questa latitanza milita in senso decisamente opposto, conducendo a ritenere che proprio l'estrema fiducia e il legame saldato con le figure dei suoi stessi fiancheggiatori abbia in qualche modo contribuito alla procrastinazione del tempo della sua cattura che, altrimenti, sarebbe potuta effettivamente intervenire anche in tempi più risalenti", scrive il pm Piero Padova nella richiesta di custodia cautelare in carcere avanzata a carico di Luppino.