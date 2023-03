Messina Denaro catturato per un "pizzino" della sorella nascosto in una sedia

Un appunto, un "pizzino", ha portato gli inquirenti sulla strada giusta permettendo loro di arrestare dopo 30 anni di latitanza il boss mafioso Matteo Messina Denaro. A scriverlo è stata la sorella Rosalia, arrestata oggi 3 marzo. Nel biglietto c'era una nota molto dettagliata sulle condizioni di salute del boss, poi catturato a Palermo all'esterno della clinica La Maddalena dove era andato per terapie oncologiche. Il dettaglio è emerso oggi, in concomitanza con l'arresto di Rosalia Messina Denaro.

Il "pizzino" che ha portato all'arresto di Matteo Messina Denaro

È il 6 dicembre e i carabinieri, eseguendo un decreto di intercettazione disposto dalla Procura, entrano in un appartamento di Castelvetrano usato da Rosalia Messina Denaro. Lei, a differenza delle altre sorelle del boss che vivono a casa con la madre, abita da sola. I carabinieri erano e mettono le microspie. Mentre cercano il posto giusto per nasconderle, i militari scoprono un appunto all'interno di una gamba cava di una sedia. Non lo portano via. Fanno una foto e lo rimettono al suo posto.

L'immagine viene analizzata: è una sorta di diario clinico di un malato di cancro. Senza nomi. Da qui le domande. Il biglietto nascosto e l'assenza di patologie del genere tra gli altri parenti di Rosalia fanno ipotizzare che il malato sia il boss latitante. Scattano allora le ricerche su pazienti con malattie oncologiche compatibili per età con Matteo Messina Denaro. Un'analisi certosina, che sfrutta anche le banche dati sanitarie. Si arriva ad Andrea Bonafede, geometra di Campobello di Mazara e nipote del boss locale, che si sarebbe sottoposto a interventi per patologia oncologica. Ma i tabulati telefonici sparigliano le carte: il geometra non può essere il paziente oncologico di cui si parla nel "pizzino". Però a nome "Bonafade" c'è una visita oncologica prenotata alla clinica "La Maddalena" il 16 gennaio 2023. È il giorno in cui le tessere del puzzle vanno al loro posto e Matteo Messina Denaro viene arrestato dopo 30 anni di latitanza.

Il ruolo di Rosalia Messina Denaro

Da lì, come in un effetto domino, gli arresti dei presunti fiancheggiatori più stretti. Oggi quello della sorella Rosalia. Per l'accusa Rosalia è sorella ma anche "socia" del boss. Lei avrebbe gestito la cassa e le comunicazioni per suo conto. Un ruolo chiave perché anche grazie a lei Matteo Messina Denaro ha potuto gestire i suoi affari nell'ombra.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Rosalia Messina Denaro, conosciuta da tutti come Rosetta, è stata arrestata oggi. Lei è la maggiore delle quattro sorelle del boss mafioso Matteo Messina Denaro. Rosalia Messina Denaro è la madre di Lorenza Guttadauro, l'avvocata che assiste il capomafia, e moglie di Filippo Guttadauro. Quest'ultimo ha scontato la pena di 14 anni di reclusione con l'accusa di associazione mafiosa ed è tuttora in carcere. L'altro figlio di Rosalia Messina Denaro è Francesco, anche lui in carcere, per espiare una condanna a 16 anni di carcere, sempre per associazione mafiosa. Sta scontando una condanna per mafia anche l'altra sorella del boss, Patrizia. Il fratello Salvatore è stato recentemente scarcerato per fine pena.

Il sistema dei "pizzini"

Come tutti i latitanti mafiosi storici, uno su tutti Bernardo Provenzano, anche Matteo Messina Denaro usava i "pizzini" per comunicare. E decine di questi scritti sono stati trovati dopo l'arresto nelle case a disposizione del boss e dei parenti. Messaggi arrotolati, sigillati con il nastro adesivo, spesso avvolti in piccoli pacchetti, e indirizzati a destinatari indicati con nomi in codice di Fragolone (soprannome della sorella Rosalia ndr), Fragolina, Condor, Ciliegia, Reparto, Parmigiano, Malato, Complicato, Mela. Passavano nelle mani dei suoi fedelissimi e poi arrivavano a destinazione.

Nei pizzini Messina Denaro spiegava anche con dei disegni, come mantenere i contatti con i suoi uomini, come accertare la presenza di eventuali telecamere degli investigatori e distruggerle e quali segnali - lo straccio appeso alla finestra ad esempio -, lanciare nel caso in cui temesse la presenza degli inquirenti. "Nel caso di Condor c'è qualcosa che non va, devi mettere questo segnale che ti allego al disegno 1. Conosci il posto. Metti a stendere uno straccio o più stracci, il colore non importa, io li ho dipinti di blu, ma può essere di qualsiasi colore. - spiegava il capomafia alla donna in un pizzino ritrovato dal Ros - Messo in quel posto Reparto (nome in codice ndr) se ne accorge da lontano e non si avvicinerà ed andrà via. Naturalmente se accade ciò si perdono i contatti quindi devi essere sicuro che ci sia qualcosa che non va, non vorrei perdere i contatti per un falso allarme".

Per anni Messina Denaro ha adottato mille cautele: c'era l'ordine per esempio di distruggerli dopo la lettura. Il boss è stato il primo a non osservare la regola "avendo la necessità di dialogare in termini più brevi e con minori precauzioni con i suoi familiari, - scrive il gip - e talvolta di conservare la posta, soprattutto quella in uscita, come promemoria delle innumerevoli faccende che gli venivano sottoposte".

Stesso errore fatto dalla sorella Rosalia che, si legge nella misura cautelare, "ha colpevolmente evitato di distruggere alcuni dei pizzini ricevuti dal fratello o comunque, ne ha trascritto il contenuto su appunti manoscritti e occultati nella sua abitazione a Castelvetrano e nella sua casa di campagna a Contrada Strasatti di Campobello di Mazara". Errori che hanno consentito ai carabinieri di acquisire "preziosissimi elementi" e documentare "con certezza il ruolo di tramite e di fedele esecutrice degli ordini del latitante svolto dalla donna nel corso di diversi anni".

"Le persone che ho amato non si dimenticheranno mai di me"

"Non si deve mai ritornare da una persona dalla quale ci siamo allontanati. È una regola della mia vita. Ho pochissime regole di vita e questa è una". Questo il testo di uno dei pizzini scritti dal boss Matteo Messina Denaro e ritrovati dai carabinieri dopo il suo arresto. Il capomafia era solito appuntare riflessioni e pensieri "esistenziali". "Ma comunque un essere umano muore veramente quando viene dimenticato e io credo che non lo sarò mai.- scriveva - Le persone che ho amato, i miei affetti, non si dimenticheranno mai di me. Ho conosciuto tante persone coraggiose con le pecore e pecore con le persone coraggiose. Ho sempre disprezzato questo modo di vivere, che schifo".