Il bunker di Messina Denaro dietro un armadio, potrebbe essere stato ripulito

Diverse scatole, oggetti vari, compresi quadri e altro materiale di cui nelle prossime ore occorrerà vagliare l'utilità per le indagini su Matteo Messina Denaro, il boss mafioso arrestato lunedì a Palermo dopo 30 anni di latitanza. È questo ciò che è stato ritrovato in un piccolo bunker, ricavato in una stanza di un appartamento di via Maggiore Toselli 34, a Campobello di Mazara (Trapani), nascosto dietro a un armadio dal fondo scorrevole. Non si esclude, però, che qualcuno nelle ultime 48 ore possa averlo ripulit, facendo sparire le cose più scottanti.

Il nascondiglio è stato individuato dal Ros dei carabinieri e dal Gico della guardia di finanza oggi, in un'abitazione che si trova a meno di un chilometro da vicolo San Vito, dove il capomafia di Castelvetrano ha trascorso gli ultimi mesi della sua latitanza. Sul posto è andato anche il procuratore aggiunto Paolo Guido, che coordina le indagini.

La casa appartiene ad Errico Risalvato, ex consigliere comunale di Castelvetrano, sfiorato due volte da indagini di mafia e sempre scagionato. L'appartamento è rimasto nella sua disponibilità in tutto il tempo che è passato dalla cattura dell'ex superlatitante (avvenuta lunedì mattina alla clinica La Maddalena a Palermo) e oggi pomeriggio, circa 48 ore. Da qui il sospetto che possano essere state portate via delle cose.