Matteo Messina Denaro in carcere: visite mediche, tv spenta e modi "cordiali"

Dopo l'arresto, lunedì a Palermo all'esterno della clinica La Maddalena, il boss Matteo Messina Denaro è stato portato alla caserma San Lorenzo dei carabinieri per le operazioni di fotosegnalamento, da lì il trasferimento all'aeroporto di Boccadifalco e poi il viaggio verso il penitenziario di massima sicurezza de L'Aquila. Dopo trent'anni di latitanza Matteo Messina Denaro si trova quindi in cella. Per lui è stato chiesto e ottenuto il regime del 41 bis. L'ex superlatitante secondo quanto trapelato, è apparso sereno e cordiale. "Un comportamento anomalo rispetto a come si comportano di solito i detenuti al 41 bis", viene spiegato da coloro che si occupano della detenzione dell'ultimo boss stragista.

(Nel video il trasferimento da Boccadifalco)

Messina Denaro ha anche avuto un breve colloquio col procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia. "Gli ho spiegato che è nelle mani dello Stato e gli ho detto che avrà piena assistenza medica. Lui ha ringraziato", ha riferito lo stesso De Lucia.

Messina Denaro è malato, ha un tumore per il quale è stato operato e che comporta precise terapie. In carcere è già stato visitato e si sta valutando come coniugare le cure col regime carcerario. I sanitari stanno esaminando analisi e documenti inviati dai medici di Palermo, poi verrà stabilita la strategia d'intervento. Secondo quanto si apprende lo scopo è limitare il più possibile - per ovvie ragioni di sicurezza - le uscite del boss preferendo la somministrazione delle terapie nello stesso penitenziario. Già domani dovrebbe essere sottoposto in carcere alla prima seduta di chemioterapia. La somministrazione dei farmaci, secondo quanto si è appreso, sarà effettuata in uno spazio riservato in carcere alla presenza dell'oncologo. Il giorno dell'arresto avrebbe dovuto già affrontare una seduta, saltata per il blitz. Lo stesso medico curante, sentito dagli inquirenti, ha però garantito che lo slittamento di qualche giorno non avrebbe compromesso il quadro clinico. Il boss è stato anche sottoposto a colloquio psichiatrico, al termine del quale non sarebbero state riscontrate particolari patologie psichiche.

La cella di Messina Denaro, che ha già usufruito della sua ora d'aria, è sorvegliata a vista ed è in un'ala in cui non c'è nessuno. Pare che abbia preferito finora tenere spenta la tv che ha a disposizione. Quando è arrivato nel penitenziario non aveva altri indumenti oltre a quelli indossati, cosi gli è stata fornita della biancheria.