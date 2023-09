Matteo Messina Denaro si aggrava: concesse le visite ai parenti

Peggiorano le condizioni di salute di Matteo Messina Denaro, il boss mafioso arrestato il 16 gennaio scorso dopo una lunga latitanza. È ricoverato sotto stretta sorveglianza da almeno una settimana nella cella del reparto per detenuti dell’ospedale San Salvatore dell'Aquila. Il 62enne è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva del nosocomio l’8 agosto scorso, dopo essere stato recluso al 41 bis nel carcere di massima sicurezza dell'Aquila sin dal giorno dopo l’arresto.

Le sue condizioni di salute si sono aggravate negli ultimi tempi, a causa del tumore al colon ormai in stadio avanzato che gli sarebbe stato diagnosticato più di due anni fa. Ad agosto il boss di Cosa Nostra aveva affrontato anche un intervento chirurgico, perfettamente riuscito, per una occlusione intestinale, problema che non sarebbe strettamente legato al cancro.

La situazione è grave ma stabile, secondo le poche notizie che trapelano. L’ex superlatitante potrebbe restare a lungo in ospedale, nel reparto dedicato ai detenuti ristrutturato da poco per l’occasione, perché le sue condizioni non sono compatibili con la detenzione in carcere. Il boss di Castelvetrano (Trapani), che aveva inscenato una protesta per non lasciare il reparto di terapia intensiva, è sottoposto alla terapia del dolore e alla nutrizione parentelare per il sostegno fisico. Concesse le visite dei familiari, ma solo ad alcuni parenti stretti.

Continua a leggere su Today.it...