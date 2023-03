Mafia

Altro colpo alla rete dei fiancheggiatori di Messina Denaro: una coppia finisce in carcere

I due avrebbero aiutato l'ex superlatitante a nascondersi, ma avrebbero anche fatto parte della catena umana necessaria per la trasmissione dei pizzini. In casa loro il boss avrebbe pranzato diverse volte, come documentato dalle riprese di alcune telecamere