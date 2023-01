Matteo Messina Denaro: la prima foto dell'arresto

I carabinieri del Ros (raggruppamento operativo speciale) hanno diffuso la foto dell'arresto del boss Matteo Messina Denaro, catturato mentre era in una clinica privata a Palermo. Il capomafia, latitante da trent'anni, non ha opposto resistenza ai militari, che hanno poi dispiegato un ingente numero di forze per mettere in sicurezza la clinica. Cappellino, cappotto di montone marrone e beige e occhiali da vista scuri: così si presentava il boss al momento dell'arresto.

L'uomo, tenuto sotto braccio dai carabinieri, ha attraversato a piedi in manette per alcune centinaia di metri il viale della clinica dopo l'operazione dei militari, arrivando in strada, prima di essere portato via su un mezzo dei carabinieri del Ros.