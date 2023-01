Rimosso il murale del piccolo Giuseppe di Matteo accanto al carcere di Matteo Messina Denaro

Il murale che raffigurava Giuseppe Di Matteo accanto al carcere de L'Aquila in cui si trova Matteo Messina Denaro è stato rimosso. L'opera aveva come nome "Mafia sucks" - la mafia fa schifo-, e raffigurava Giuseppe Di Matteo, figlio del collaboratore di giustizia Santino, ucciso e sciolto nell'acido dalla mafia l'11 gennaio del 1996. Di Matteo era stato raffigurato sul suo cavallo, quasi "a celebrare" la cattura di Messina Denaro, considerato il mandante del suo omicidio. Il murale era comparso all'improvviso, realizzato dall'artista dal volto mascherato che conta 14mila follower su Instagram.

Le ragioni per cui il poster è stato rimosso non sono chiare. Giuseppe Di Matteo è una delle vittime più tristemente celebri di Messina Denaro. Dopo essere stato rapito nel novembre del 1993 nel maneggio dov'era solito prendere lezioni di equitazione, l'allora dodicenne è stato tenuto recluso per più di venticinque mesi, per poi essere strangolato e sciolto nell'acido l'11 gennaio del 1996. Giuseppe era il figlio di Santino Di Matteo, ex mafioso e poi collaboratore di giustizia e Cosa Nostra procedette con il rapimento del bambino nel tentativo di impedire al padre di parlare con gli investigatori.