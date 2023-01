Pino Maniaci festeggia l'arresto di Messina Denaro tagliando i baffi in diretta tv

Promessa mantenuta. Pino Maniaci, giornalista dell'emittente televisiva Telejato di Partinico (Palermo) noto per il suo impegno antimafia, lo aveva detto: "Se catturate Matteo Messina Denaro mi taglio i baffi". Maniaci ha rispettato la parola. Nel giorno in cui a Palermo i carabinieri hanno messo le manette ai polsi del capomafia, durante la diretta del telegiornale Maniaci è andato in onda insieme al suo barbiere di fiducia che gli ha tolto i baffi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Oggi è un giorno splendido. Arrestato l'ultimo padrino, potrebbe essere l'inizio della fine del fenomeno mafioso. Questi pezzi di merda devono scomparire" ha detto Maniaci in apertura del tg. Poi il taglio dei baffi: "Non lo facevo da 50 anni, mi viene da piangere" .