Peggiorano le condizioni di Matteo Messina Denaro, il boss potrebbe non tornare in cella

Sono peggiorate le condizioni di salute del boss mafioso Matteo Messina Denaro, arrestato lo scorso 16 gennaio a Palermo dopo 30 anni di latitanza, e affetto almeno dal 2020 da un tumore al colon. Il mafioso è recluso nel carcere di L'Aquila e per lui è stato disposto il regime del 41 bis. Ad agosto è stato sottoposto a un intervento chirurgico, dal 5 settembre è ricoverato nel reparto di terapia intensiva riservato ai detenuti all'interno dell'ospedale San Salvatore. Secondo quanto trapelato sarebbero state sospese le normali terapie oncologiche in favore della cosiddetta terapia del dolore.

Proprio per l'aggravarsi delle condizioni dell'ex superlatitante, sempre il mese scorso, i suoi avvocati avevano chiesto la sua scarcerazione e la detenzione in ospedale. Un'istanza che è stata sospesa a causa del peggioramento dello stato di salute del boss.

Nei giorni scorsi intanto la figlia di Matteo Messina Denaro, Lorenza Alagna, ha deciso di prendere il cognome paterno. Sarà, dunque, Lorenza Messina Denaro. Lorenza, 27 anni, è nata dalla relazione del boss di Cosa Nostra con Franca Maria Alagna nel dicembre del 1996, e in questi giorni ha chiesto e ottenuto all'anagrafe di portare il cognome del padre. Messina Denaro aveva già dato il suo "assenso" dal carcere dell'Aquila. In una nota Lorenza Guttadauro, nipote e difensore di fiducia del boss Matteo Messina Denaro, smentisce di avere giocato un ruolo di "intermediazione" in questa decisione. L'avvocato, si legge in una nota, "a seguito delle notizie apparse oggi sui vari quotidiani precisa che la propria 'opera di intermediazione', tra il suo cliente e la figlia, cui fa riferimento la stampa, si è limitata esclusivamente alla redazione dell'istanza volta all'ingresso del notaio nel carcere aquilano. La decisione cui fanno riferimento i giornali, relativa all'adozione del cognome paterno da parte della ragazza, è frutto esclusivamente del rapporto padre-figlia, assolutamente diretto e senza alcuna forma di intromissione da parte di terzi".

